7人吃1份蚵仔煎！占位半小時只花70元 鹿港老店無奈公告：1人1餐點

日前義大利披薩店老闆因16名台灣旅客只點5份披薩，而以義大利文批評並拍下客人用餐影片上傳網路掀波，類似共食爭議台灣也不少見。有小吃店抱怨客人共食情況嚴重，彰化鹿港一家知名小吃店就遇過「七名客人共食一份蚵仔煎」，讓店家大喊無奈。

根據「民視新聞網」報導，鹿港「阿南師民俗小吃」店內座位僅約24席，空間有限，卻碰到七名顧客一起進店家用餐，卻只點一份要價70元的蚵仔煎共食，平均每人只花10元，卻占據七個座位約半小時，讓店家大喊吃不消。

店家在受訪時表示，雖然店內沒設定低消金額，但考量到店面租金、人力和食材全面上漲，希望客人能理解餐飲業的壓力，並非是有意要刁難顧客，希望雙方都能互相體諒。

而該家小吃店近日也透過臉書粉絲專頁發文指出：「內用位置不多，小店無法接受兩人或多人共食一份餐食。考量成本及用餐地方不大，請貴賓們每人至少點一份餐食或炸物、湯品，感謝大家合作。」並附上客人「兩人點一盤蚵仔煎、卻用三雙筷子」的照片。