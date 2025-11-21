快訊

高溫偷走童年 夏季公園9成時間暴露熱傷害風險 小六生向環境部陳情

聯合報／ 記者楊惠琪／台北即時報導
環境部氣候變遷署長吳玲儀（右）接下兒少代表吳際（左）的陳情書。記者楊惠琪／攝影
環境部氣候變遷署長吳玲儀（右）接下兒少代表吳際（左）的陳情書。記者楊惠琪／攝影

30屆聯合國氣候變化大會（COP30）今進行最後一天議程。綠色和平與親子團體及兒少代表到環境部陳情，呼籲總統府氣候變遷委員會應有兒少表意權。會中也發表最新公園熱傷害風險調查，調查發現，全台16座近10年新建或改建的熱門公園，包括大安森林公園在內有9座整天處於熱傷害風險狀態中，更因遮蔭不足，兒童20分鐘內就有曬傷風險。

綠色和平與台南應用科技大學助理教授楊馨茹合作發表《被高溫偷走的童年II：公園熱傷害風險調查》，調查發現，政府近年投入數百億元推動「特色公園」，經調查16座近10年新建或改建的熱門特色公園中，有9座公園都是整天處於熱傷害風險狀態。加上因遮蔭不足，其中台北大安森林公園、台南仁安公園的紫外線指數實測已達到高量級，導致兒童僅20分鐘內即有曬傷風險。

楊馨茹說，經實測，夏季公園白天有9成時間讓兒童暴露熱傷害風險中，多數公園雖有遮蔭，但遮蔭區平均仍有5成時間處於熱傷害風險環境（綜合溫度熱指數超過29度），且經實測，公園設施表面最高溫均超過48度，其中橡膠地墊高達74.1度，人工草地更達81.6度，兒童一旦接觸恐有立即燙傷的風險。此外，氣象測站難反映公園真實溫度與兒童實際暴露情況，據實測，公園均溫比鄰近氣象站高出2.8度至6.9度。

就讀國小六年級的兒少代表吳際在現場朗讀陳情信：「現在極端氣候災難愈來愈嚴重，我住的冬山上星期一天就下了800公釐的雨」。他希望政府能重視兒少表意權，讓小孩在總統府氣候變遷委員會有發聲的機會。目前政府對兒童的高溫應變措施，並沒有相關的預算及對策，希望政府可以提出應變措施。也希望環境部跟經濟部加速能源轉型、減碳進度。」

綠色和平氣候與能源專案主任忻儀表示，國家氣候變遷調適計畫投入數千億元，卻完全沒有將兒少族群列為氣候脆弱群體。兒少高溫調適不應該成為跨部會體系中，無人真正承諾或負責的空白地帶。政府必須從《國家氣候變遷調適計畫》開始由上而下整合，讓負責相關公園、兒童活動空間建設的內政部、教育部等單位依循落實。

立委張雅琳表示，高溫已不只是讓孩子「覺得熱」，更直接壓縮了他們奔跑、遊戲與探索世界的童年空間，政府必須把孩子納入政策中心。台灣基進秘書長吳欣岱以醫師身分指出，兒童在高溫下比成人更快升溫、也更容易脫水。高溫造成的傷害不只發生在一個夏天，甚至可能留下長期健康風險。

時代力量黨主席王婉瑜說，極端高溫正在剝奪孩子走出戶外玩耍的基本人權。她代表與會者提出三大呼籲：第一，政府要重視兒少表意權，讓孩子在總統府氣候變遷委員會有發聲的機會；其次，環境部須提高預算編列、加強兒少族群抗高溫對策；第三，環境部跟經濟部加速能源轉型、減碳進度。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀到場接下陳情書。她說，部長彭啓明特別重視今天各界提出的建議，並要求相關部會加速啟動跨部會合作機制，從制度面全面守護兒少的未來。

台南應用科技大學助理教授楊馨茹說明《被高溫偷走的童年II：公園熱傷害風險調查》。記者楊惠琪／攝影
台南應用科技大學助理教授楊馨茹說明《被高溫偷走的童年II：公園熱傷害風險調查》。記者楊惠琪／攝影
綠色和平與親子團體、兒少代表和跨黨派立委，今到環境部陳情，呼籲總統府氣候變遷委員會應有兒少表意權。記者楊惠琪／攝影
綠色和平與親子團體、兒少代表和跨黨派立委，今到環境部陳情，呼籲總統府氣候變遷委員會應有兒少表意權。記者楊惠琪／攝影
就讀國小六年級的兒少代表吳際在記者會現場朗讀陳情信，希望政府在氣候變遷的討論上，重視兒少表意權。圖／記者楊惠琪攝
就讀國小六年級的兒少代表吳際在記者會現場朗讀陳情信，希望政府在氣候變遷的討論上，重視兒少表意權。圖／記者楊惠琪攝

風險 高溫 氣候變遷

