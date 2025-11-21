天琴颱風下周生成？專家指預報類似海鷗 即使近台也會像鳳凰減弱

天琴颱風有可能下周生成？天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周後半預報顯示在菲律賓附近可能有熱帶擾動發展並且進入南海，不過目前的環境已經很難讓颱風靠近了。即使靠近，也會像鳳凰颱風一路快速減弱，外圍水氣似乎也上不到台灣附近。預報情況有點類似像之前的海鷗颱風，對台灣應該沒什麼影響，後續變化還可以再觀察。

吳聖宇表示，今天會有個比較淺的短波槽要快速掠過台灣以北，目前的雲圖型態已經可以看得出來，500百帕的短波槽在長江口，700百帕的槽比較不明顯，位置也要再略偏南一點，槽前在台灣以東到琉球海面一帶有大片的層狀雲區建立，底層則持續是東北季風影響。

他說，這樣的型態容易讓迎風面的基隆北海岸、大台北、宜蘭到花蓮一帶降雨略為增多，不過同時也可以看到大陸華南上空並沒有雲，只有一些中低層雲自華南沿岸延伸到台灣中北部，顯示台灣的西側比較偏乾，缺乏明顯的華南水氣配合，因此降雨增加幅度有限。

溫度方面，吳聖宇表示，今天北部、東北部白天高溫21至23度，中部及花東地區高溫24至26度，南部高溫25至27度，今晚到明天清晨在中北部、東北部都市地區低溫17至19度，空曠地區低溫15至17度，南部及花東都市地區低溫19至21度，空曠地區低溫17至19度。

昨天中午玉山出現短暫降雪，吳聖宇表示，算是這個冬季的第一場初雪，水氣來源也是來自華南的水氣東移，這種華南水氣東移的現象經常是台灣高山降雪的主要水氣來源，而水氣量的多寡、是否會移動到台灣上空又跟中高層短波槽的型態、移動都有很大的關係，是冬季預報裡最複雜多變的一部分，有時候連預報模式都掌握不好，AI修正調整後的預報到目前為止似乎改善有限，未來會不會比較進步還值得觀察。

短波槽移動的很快，吳聖宇表示，明天就會往東移出去，台灣附近會進入相對槽後高壓脊內，太平洋高壓北側也會順勢擴展到台灣附近，周日這種位於相對高壓脊的型態會更明顯。

他說，底層東北季風明天會慢慢減弱下來，周日季風明顯較弱，風向也轉為較偏東風。在這樣的情況下，周末兩天的天氣大致穩定，迎風面基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地仍有些零星局部短暫陣雨，但是降雨量並不多，其他地方雖然沒什麼降雨機會，不過上面提到太平洋高壓北側靠近，同時也會有些中高層水氣跟著西南風來到台灣上空，因此帶來比較多的雲量，深山裡面有時會有點降雨，對平地就沒有太大影響。

周末期間的溫度也呈現逐日回升的趨勢。吳聖宇表示，明天白天在新竹及以北到宜蘭一帶高溫22至24度，苗栗及以南到台南，還有花東地區高溫25至28度，高屏地區高溫可能來到28至30度。明晚到周日清晨在中北部、東北部都市地區低溫18至20度，空曠地區有機會降到17度以下，南部及花東都市地區低溫20至22度，空曠地區低溫則是在18至20度間，中南部地區的日夜溫差較明顯。

吳聖宇表示，周日北部地區溫度回升會更明顯一些，新竹及以北到宜蘭一帶高溫可到25至27度，其他地方高溫維持在27至30度左右，周日晚間到下周一清晨在中北部、東北部都市地區低溫19至21度，空曠地區低溫仍可能降到18度或以下，南部及花東都市地區低溫20至22度，空曠地區低溫也可能降到19度或以下，各地的日夜溫差都會比較明顯。

下一波東北季風增強，吳聖宇表示，目前預報仍是從下周一下午之後逐漸開始，下周一晚間增強的幅度會比較明顯，下周二季風明顯偏強，但是持續時間不長，到下周三就會減弱下來。

吳聖宇表示，這波東北季風帶來的水氣不多，下周一下午到晚間在大台北、基隆北海岸、宜蘭到花蓮一帶降雨略增，並且持續到下周二清晨左右，下周二白天起水氣就會減少，後續空氣轉乾，迎風面地區降雨逐漸停止，轉為多雲的天氣並且持續到下周三，中南部不受影響，大致維持多雲或有陽光的天氣型態。

溫度下降的幅度，吳聖宇表示，也沒有像本周這波這麼明顯，即使是季風強度最明顯的下周二，北台灣白天高溫預報也還有21至23度，還沒有像這次降到17度以下的情況，預期是屬於強度較弱、持續時間較短的類型，但是天氣跟溫度仍有變化，還是要提醒北部、東北部、東部民眾要注意。