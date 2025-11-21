未來1周2波東北季風影響 明天「小雪」好天氣 周日晚又變天

未來1周天氣受到兩波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，時序進入冬天，就會持續受到冷空氣影響，天氣也會慢慢轉涼，注意保暖。

林伯東表示，目前台灣上空雲量比較多，今天清晨山區有些下雨，另外在迎風面北部和東半部地區也有些零星下雨情形。

未來1周天氣，林伯東表示，今天到今晚還是受到大陸高壓影響，偏向東北風，涼冷空氣還是在影響台灣，溫度上明顯比較涼。明天還是受到東北季風影響，不過相較今天冷空氣強度再減弱一些些。周日轉為偏東風，高壓離開之後，整個天氣慢慢逐漸有回升的感覺。周日晚上另外一波冷空氣逐漸南下，東北風再度增強，溫度開始下降，這樣的狀況會持續到下周三、下周四。

今天清晨低溫分布，林伯東表示，西半部和北部地區到花蓮，包含離島區域，都是低於20度的低溫；尤其今天馬祖、金門低溫來到14度以下。另外中南部近山區最低溫也曾經來到15、16度左右。有些區域在雲系還沒影響的時候，受到輻射冷卻影響，局部區域溫度比較低一點點。

未來1周逐日天氣，林伯東表示，今天雲系比較多，且底層東北風比較強，降雨以北北基宜為主，另外在花東地區、新竹以南山區也會有些零星降雨。今天白天開始各地雲量稍微開始減少，晚上西半部近山區還是會有一些局部降溫比較明顯的情形；另外，東北風比較強，桃園到台南沿海、恆春、馬祖、澎湖，風力還是有可能到陣風8至9級，附近海面風浪也會有2至4公尺浪高。

溫度方面，林伯東表示，今天夜晚低溫大致上20度以下，白天高溫，北部有下雨的區域可能23至24度，中南部區域雖然雲量多，整體高溫還是可以來到25度以上。

明天是24節氣「小雪」，林伯東表示，降雨狀況比今天減少，北北基宜還是會有局部降雨，其他區域降雨會比較緩和下來。整體雲量比較少，新竹以南地區明晚可能有輻射冷卻情形，溫度可能降得比較明顯；桃園到彰化東北風還是比較強，還是會有8至9級陣風，包含離島區域，附近海面還是會有2至4公尺浪高。

林伯東表示，周日至下周一氣溫稍微回升，天氣比較穩定，但是東半部受到偏東風影響，可能還是會有局部降雨，另外在東南部和恆春還是會有長浪，各地氣溫明顯回升。

周日晚上至下周二，東北季風再度增強，林伯東表示，北部和東半部地區開始下雨，且北部和東北部會有轉涼情形，其他地區早晚變涼。下周二晚上開始，東半部、綠島、蘭嶼、恆春半島可能都還是會有長浪情形。溫度方面，北部高溫下降、大約17至23度，中南部降溫雖然沒這麼明顯，清晨還是要注意會有20度以下低溫。

林伯東表示，下周三至下周四還是受到東北季風影響，整體雲量偏多，中南部雲量增多，北部和東北部比較涼，中南部和花東早晚比較涼。