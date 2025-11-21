快訊

抽脂、削骨醫美診所需經評鑑 修法有雜音⋯石崇良：下周邀醫學會討論

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部長石崇良說，因應各界聲音，已請衛福部醫事司於下周邀集相關學會溝通說明，他強調本次修法是分級管理，「針對最高風險的醫美手術，要求診所需經過評鑑。」記者林琮恩／攝影
衛福部長石崇良說，因應各界聲音，已請衛福部醫事司於下周邀集相關學會溝通說明，他強調本次修法是分級管理，「針對最高風險的醫美手術，要求診所需經過評鑑。」記者林琮恩／攝影

衛福部近期預告「特管辦法」修法，嚴禁醫師未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）就從事醫學美容手術，遭工會質疑修理小孩給外人看，急診醫界也憂心，修法後醫師會流向醫美診所。衛福部長石崇良說，因應各界聲音，已請衛福部醫事司於下周邀集相關學會溝通說明，他強調本次修法是分級管理，「針對最高風險的醫美手術，要求診所需經過評鑑。」

石崇良說，特管辦法修法，擬分3級管理醫學美容，非侵入性醫美，如光電雷射、針劑注射等治療，需完成PGY訓練醫師才能執行；所有涉及手術的醫美措施，醫師需完成大外科住院醫師訓練；高風險醫美手術，如抽脂量達一定比率、削骨、全身拉皮等，診所需經過評鑑才能執行。修法目前尚在預告中，預計明年將會上路。

過去基層診所不需經過評鑑。石崇良說，接受高風險醫美手術民眾，本身沒有危及生命的疾病，過去卻因醫美事故，剝奪民眾生命，因此必須強化管理，這些高風險手術，如果是在醫院執行，不僅醫院醫師經過完整訓練，醫院整體也需經過評鑑，「環境與團隊一起重視，才有辦法維護病人安全」，過去主管機關對高風險醫美診所「視若無睹」，未把關民眾權益及生命安全。

石崇良說，疏於把關醫美診所「是不對的，所以需要改革」，醫美診所評鑑內容及相關項目標準，會依診所規模不同有相應調整，這部分尚需討論，但一切須以醫療品質與民眾安全把關為主。

本次特管辦法修法後，持急診專科醫師執照醫師，可從事醫美手術，急診醫界憂心，恐加劇第一線急診人才流失。石崇良說，修法要求手術類醫美手術需做過大外科訓練，急診醫師同時完成內、外科訓練，符合這項規定，不過，既然外界有所疑慮，在下周與醫學會討論後，可重新擬定相關規範，「但大原則仍是接受過手術訓練，才能做醫美處置。」

