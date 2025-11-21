國光客運再爆欠薪 公路局：處最高9萬元罰鍰 限期提財務改善方案

許多人面臨長期便祕，困擾著「已經吃了很多青菜了，怎麼還是便祕？」即使飲食中大量補充蔬菜和纖維，仍難以改善。基因醫師張家銘今(21)日在臉書表示，慢性便祕並非單純「幾天沒排便」，而是腸道節奏被打亂的訊號，分享英國營養師協會於2025年發布、分析75篇隨機對照研究的最新飲食指南，提供科學證實有效的改善策略。

