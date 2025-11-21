國光客運再爆欠薪 公路局：處最高9萬元罰鍰 限期提財務改善方案

快訊

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
有關國光客運公司11月20日薪資僅發放半薪情事，交通部公路局表示，已立即要求該公司必須保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益，應確實將所有薪資發放入帳，經積極協調國光客運公司，可於今天完成剩餘薪資全額發放。

公路局表示，國光客運公司再次發生薪資未如期發放情事，為避免影響員工及駕駛人權益情事再次發生，公路局將依公路法規定處最高9萬元罰鍰，並評估1至2條路線於特定期間停止營運，並限期要求該公司提出具體財務改善方案，以確實改善公司財務狀況並提升路線經營效益。

公路局表示，本案國光客運所面臨問題，該局已請轄屬台北區監理所密切掌握且優先主動聯繫協助，以保障公司駕駛員工權益並維持民行不中斷。

