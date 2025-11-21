聽新聞
再爆欠薪？ 國光客運：10月獎金今天會將差額全數補足
國光客運近日再爆欠薪風波，國光客運今表示，公司自9月8日起停駛南部地區14條路線後，虧損狀況已明顯減少，營運亦日漸趨於穩定。對於原訂昨天發放的10月份獎金，因資金調度作業不及致延遲發放，造成同仁及社會困擾，在此致上萬分歉意，並將於今天會將差額全數補足，請同仁及所有民眾安心。
有北部任職逾10年的國光客運員工日前在社群平台指稱，公司11月發薪日僅先匯「一半薪水」卻未對外說明，內部還傳出欠款擴大，連輪胎更新、車輛清洗耗材都出現缺口；南部縮線後的資遣費仍未結清，甚至疑似發生勞保已扣款卻未繳交的狀況。
國光客運今天表示，10月份獎金原定11月20日發放，因資金調度作業不及致延遲發放，造成同仁及社會困擾，公司在此致上萬分歉意，並將於11月21日會將差額全數補足，請同仁及所有民眾安心，公司定會繼續努力經營。
有關車輛維保、離退作業等項，公司已列管，並分期逐步改善中；另公司為改善長期以來財務結構僵固，資金調度不易情形，已向金融機構申辦處理方案，值此公司轉型組織整併期間，期盼社會大眾持續支持，以利公司更臻各項制度及永續經營。
