快訊

母喪後首度露面 郭台銘一頭白髮現身2025鴻海科技日

賓賓哥校園直播風波延燒！961字道歉聲明曝光 稱「友人刻意隱瞞」

「輝達會有好結果」李四川曝最快下周與新壽簽T17、T18解約

聽新聞
0:00 / 0:00

再爆欠薪？ 國光客運：10月獎金今天會將差額全數補足

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
國光客運今表示，公司自9月8日起停駛南部地區14條路線後，虧損狀況已明顯減少，營運亦日漸趨於穩定。聯合報系資料照
國光客運今表示，公司自9月8日起停駛南部地區14條路線後，虧損狀況已明顯減少，營運亦日漸趨於穩定。聯合報系資料照

國光客運近日再爆欠薪風波，國光客運今表示，公司自9月8日起停駛南部地區14條路線後，虧損狀況已明顯減少，營運亦日漸趨於穩定。對於原訂昨天發放的10月份獎金，因資金調度作業不及致延遲發放，造成同仁及社會困擾，在此致上萬分歉意，並將於今天會將差額全數補足，請同仁及所有民眾安心。

有北部任職逾10年的國光客運員工日前在社群平台指稱，公司11月發薪日僅先匯「一半薪水」卻未對外說明，內部還傳出欠款擴大，連輪胎更新、車輛清洗耗材都出現缺口；南部縮線後的資遣費仍未結清，甚至疑似發生勞保已扣款卻未繳交的狀況。

國光客運今天表示，10月份獎金原定11月20日發放，因資金調度作業不及致延遲發放，造成同仁及社會困擾，公司在此致上萬分歉意，並將於11月21日會將差額全數補足，請同仁及所有民眾安心，公司定會繼續努力經營。

有關車輛維保、離退作業等項，公司已列管，並分期逐步改善中；另公司為改善長期以來財務結構僵固，資金調度不易情形，已向金融機構申辦處理方案，值此公司轉型組織整併期間，期盼社會大眾持續支持，以利公司更臻各項制度及永續經營。

國光客運 財務 金融機構

延伸閱讀

國光客運再爆欠薪 公路局：處最高9萬元罰鍰 限期提財務改善方案

勞保財務 三年檢討一次

撥補勞保法制化政院版草案出爐 李彥秀：缺乏誠意、搪塞有餘

前年改委員：在野裝聾作啞 執政認為碰不得 勞保缺口地雷在各黨

相關新聞

天琴颱風下周生成？專家指預報類似海鷗 即使近台也會像鳳凰減弱

天琴颱風有可能下周生成？天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周後半預報顯示在菲律賓附近可能有...

未來1周2波東北季風影響 明天「小雪」好天氣 周日晚又變天

未來1周天氣受到兩波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心科長林伯東表示，時序進入冬天，就會持續受到冷空氣影響，天氣也會慢...

國光客運再爆欠薪 公路局：處最高9萬元罰鍰 限期提財務改善方案

有關國光客運公司11月20日薪資僅發放半薪情事，交通部公路局表示，已立即要求該公司必須保障民眾乘車需求及員工與駕駛人權益...

周六「小雪」回暖轉晴 下周一再變天北東溼答答又降溫

今天持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地雲量偏多，天氣仍較陰沉，迎風北部、東部及山區有降雨，整體雨...

吃很多青菜仍便秘？醫揭3物搭3招改善腸道 2顆「水果藥」擺脫硬便便

許多人面臨長期便祕，困擾著「已經吃了很多青菜了，怎麼還是便祕？」即使飲食中大量補充蔬菜和纖維，仍難以改善。基因醫師張家銘今(21)日在臉書表示，慢性便祕並非單純「幾天沒排便」，而是腸道節奏被打亂的訊號，分享英國營養師協會於2025年發布、分析75篇隨機對照研究的最新飲食指南，提供科學證實有效的改善策略。

日本「流感+熊害」林氏璧推廣旅遊被酸沒良知 曝數據：別放大恐慌

近日中日雙方關係緊張，連帶影響大陸民眾赴日旅遊的意願，據陸媒報導，有近50萬張原定赴日機票被取消，對此日本旅遊達人林氏璧在臉書呼籲大家可以趁機把機票買起來，支持日本觀光。只不過近來日本流感嚴重，再加上熊害問題，就有網友認為林氏璧不該這個時候還推薦日本旅遊，讓他忍不住發文回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。