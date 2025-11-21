快訊

蘋果繼「一塊布」再出第2彈「手機支架」！定價嚇一跳 為無障礙友善打造

趙露思硬起來提告！鎖定17名大嘴巴黑粉「不再是溫柔小姐姐」

主婦「不擅下廚」餐費達2.6萬存不了錢！她改善五個誤區 成功終結外食

周六「小雪」回暖轉晴 下周一再變天北東溼答答又降溫

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
下周一將再度伴隨新一波東北季風南下後，整周普遍又回到東北季風持續影響的環境，預測回到較典型的天氣分布，迎風北部、東部為陰有地形降雨天氣，整日氣溫偏涼較冷。本報資料照片
下周一將再度伴隨新一波東北季風南下後，整周普遍又回到東北季風持續影響的環境，預測回到較典型的天氣分布，迎風北部、東部為陰有地形降雨天氣，整日氣溫偏涼較冷。本報資料照片

今天持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地雲量偏多，天氣仍較陰沉，迎風北部、東部及山區有降雨，整體雨勢偏弱，累積雨量不多。

晨間仍略有寒意，林孝儒表示，各縣市觀測平地低溫約15至18度，今天高溫可再較昨天回升1至3度左右，預測北部、東部高溫約22至24度，中南部高溫約25至27度；夜晚次晨各地低溫約16至19度。中南部日夜溫差相對較大。

明天是24節氣「小雪」，林孝儒表示，周末東北季風減弱，台灣附近的風場將由東北風轉偏東風，預測各地氣溫將逐日回升，尤以周日最顯著，白天北台灣也將有暖意；而清晨夜晚低溫約19至22度。各地普遍晴時多雲天氣，迎風東部雲層偶有空檔、但仍有局部短暫雨。

下周一將再度伴隨新一波東北季風南下後，整周普遍又回到東北季風持續影響的環境，林孝儒表示，預測回到較典型的天氣分布，迎風北部、東部為陰有地形降雨天氣，整日氣溫偏涼較冷；背風中南部晴時多雲天氣，白天氣溫回暖，早晚偏涼，日夜溫差大。不過較可期待的是，下周二隨北方中層乾空氣逐漸移入後，北部及東部的降雨將可大幅減緩，相對更為零星。

熱帶系統方面，林孝儒表示，預報顯示南方洋面下周起有熱帶擾動發展趨勢，並可能於下周中後期西行通過菲律賓陸地後進入南海並進一步發展；目前研判距離台灣遠、對本島天氣威脅低，且環境水氣北上至台灣的幅度可能也較有限。

林孝儒表示，較需注意的僅是間接海象影響，北、東與巴士海峽一帶有長浪或沿海風浪增強可能，建議未來可持續關注最新預報資訊，但毋須過度擔心，預測對台暫無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 天氣動態 小雪

延伸閱讀

天琴颱風最快下周形成 賈新興1圖曝侵台機率

天氣漸好轉 吳德榮：下周一晚北台灣再變天 下周還有熱帶擾動發展

週末短暫回暖！24日東北季風再增強 北部轉涼有雨

周日高溫上看30度「早晚溫差10度」 氣象署：下周一晚上東北季風再報到

相關新聞

日本「流感+熊害」林氏璧推廣旅遊被酸沒良知 曝數據：別放大恐慌

近日中日雙方關係緊張，連帶影響大陸民眾赴日旅遊的意願，據陸媒報導，有近50萬張原定赴日機票被取消，對此日本旅遊達人林氏璧在臉書呼籲大家可以趁機把機票買起來，支持日本觀光。只不過近來日本流感嚴重，再加上熊害問題，就有網友認為林氏璧不該這個時候還推薦日本旅遊，讓他忍不住發文回應。

雲林古坑連2震！上午8時27分規模3.3淺層地震 最大震度4級

雲林縣古坑鄉今天接連發生2起地震，今天凌晨3時43分發生芮氏規模4.3淺層地震，稍早的上午8時27分，在雲林縣政府東南方...

周六「小雪」回暖轉晴 下周一再變天北東溼答答又降溫

今天持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地雲量偏多，天氣仍較陰沉，迎風北部、東部及山區有降雨，整體雨...

大苑子「石虎柳丁」事件引關注 專家曝「友善石虎農作標章」很不簡單

知名手搖飲大苑子近日爆發「石虎柳丁」事件，已經下架石虎柳丁的相關製作物及商標圖文申請。外界好奇友善石虎農作標章是什麼？為...

包裹簽收竟變本票？ 中華郵政公布最新詐騙、3特徵分辨真假郵差

傳出有假冒郵差的新型詐騙手法，「中華郵政 郵你真好」臉書粉絲專頁表示，網路謠傳「假郵差騙你簽收包裹，實際上是簽本票」，千...

天琴颱風最快下周形成 賈新興1圖曝侵台機率

天琴颱風最快下周形成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chi...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。