周六「小雪」回暖轉晴 下周一再變天北東溼答答又降溫

今天持續受東北季風影響，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，各地雲量偏多，天氣仍較陰沉，迎風北部、東部及山區有降雨，整體雨勢偏弱，累積雨量不多。

晨間仍略有寒意，林孝儒表示，各縣市觀測平地低溫約15至18度，今天高溫可再較昨天回升1至3度左右，預測北部、東部高溫約22至24度，中南部高溫約25至27度；夜晚次晨各地低溫約16至19度。中南部日夜溫差相對較大。

明天是24節氣「小雪」，林孝儒表示，周末東北季風減弱，台灣附近的風場將由東北風轉偏東風，預測各地氣溫將逐日回升，尤以周日最顯著，白天北台灣也將有暖意；而清晨夜晚低溫約19至22度。各地普遍晴時多雲天氣，迎風東部雲層偶有空檔、但仍有局部短暫雨。

下周一將再度伴隨新一波東北季風南下後，整周普遍又回到東北季風持續影響的環境，林孝儒表示，預測回到較典型的天氣分布，迎風北部、東部為陰有地形降雨天氣，整日氣溫偏涼較冷；背風中南部晴時多雲天氣，白天氣溫回暖，早晚偏涼，日夜溫差大。不過較可期待的是，下周二隨北方中層乾空氣逐漸移入後，北部及東部的降雨將可大幅減緩，相對更為零星。

熱帶系統方面，林孝儒表示，預報顯示南方洋面下周起有熱帶擾動發展趨勢，並可能於下周中後期西行通過菲律賓陸地後進入南海並進一步發展；目前研判距離台灣遠、對本島天氣威脅低，且環境水氣北上至台灣的幅度可能也較有限。

林孝儒表示，較需注意的僅是間接海象影響，北、東與巴士海峽一帶有長浪或沿海風浪增強可能，建議未來可持續關注最新預報資訊，但毋須過度擔心，預測對台暫無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。