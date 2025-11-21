手搖飲的戰國時代？2025明星、網紅手搖討論度TOP 10

從爆紅到退場？名人手搖版圖全面更新

名人跨界開飲料店不再是新鮮事，從藝人、網紅到YouTuber，都曾投入這個選項多、競爭激烈的手搖市場。近年各地陸續能看到由名人創立或參與的飲品品牌，也使得「名人手搖」成為討論度時有起伏的話題之一。只是隨著時間推進，也讓人不禁想問：

哪些名人開的飲料店依然穩健存在？哪些曾經聲量很高的品牌已退出舞台？

其實，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，在2020年、2022年、2024年都曾做過名人飲料店的聲量榜，當時的榜單由不同世代的藝人與網紅佔據。但如今名人手搖市場再度產生變化，有些品牌退場，有些持續成長，也有新勢力強勢竄起。因此本次特別再度調查最新戰況，整理出最新的「藝人、網紅開的飲料店討論度TOP 10」，帶你一次看懂名人手搖版圖的變化與趨勢。

No.10 麥吉 MACHI MACHI

翻攝IG、FB／周杰倫、麥吉machi machi

翻攝IG、FB／周杰倫、麥吉machi machi

藝人：周杰倫、昆凌

門市數量：全台2間；海外在韓國、新加坡、馬來西亞、柬埔寨與泰國布局11間

麥吉 MACHI MACHI於2018年10月創立，由周杰倫與昆凌投資、范牧群主導。以一致的日系視覺與標誌性的瓶裝飲品建立品牌辨識度，並因周杰倫《說好不哭》MV取景而一舉爆紅，也讓麥吉成為「網美系手搖」的代表之一。

門市延續柔和可愛的視覺風格，入口處的「I love you so machi」牆面搭配三張彩色、低飽和度的椅子，是許多粉絲來訪必拍的招牌角落。飲品部分則維持麥吉獨有的甜點系風味，其中人氣最高的烤布蕾紅茶拿鐵，直接放上一整顆烤布蕾，微焦甜香搭配紅茶醇味，被不少人形容為「喝一口就秒圈粉」。奶油芝士烏龍茶、奶酪紅茶拿鐵等品項也都有穩定擁護者。麥吉目前持續在亞洲多地展店，是名人手搖品牌中布局最廣的代表之一。

No.9 無飲 Tea Room

翻攝FB、IG／無飲

翻攝FB、IG／無飲

藝人：無尊（謝駿毅）

門市數量：全台28間

無飲TeaRoom由藝人無尊於2018年與團隊共同創立，主打現萃茶與「看得見茶包」的沖泡方式，藉此與多數使用茶桶備茶的手搖店做出明顯區隔。部分品項也選用高海拔得獎茶葉作為冷泡茶基底，茶味與香氣表現受到不少消費者關注。店面風格結合茶行與咖啡廳元素，使無飲在手搖市場中有著鮮明辨識度。

無尊曾坦言，手搖飲市場競爭激烈、「甚至有點泡沫化」，他認為品牌能不能走得長久，比快速展店更重要。從網路評價來看，消費者普遍對茶底表現給予正面回饋，例如：「飲料料多又實在，奶茶裡甚至附茶包」「做飲料效率高、店員很有禮貌」「菜單多樣，茶味明顯、喝得出來用心煮」。也有部分留言提到價格略高或等候時間較長。整體來說，無飲以茶為核心的定位，仍在競爭激烈的手搖市場保持一定的討論度與固定客群。

No.8 黛黛茶 DailyDae

翻攝FB／黛黛茶DailyDae

翻攝FB／黛黛茶DailyDae

藝人：謝承均

門市數量：全台15間

黛黛茶由八點檔男星謝承均於2019年創立，以歐式古典風格與穩定品質走出自己的手搖路線。品牌主打紅茶系飲品，包含多款以台茶紅玉、阿薩姆作為基底的創意水果茶，也常推出期間限定風味與季節性活動，是市場上少見「外觀精緻、茶底實在」同時兼顧的名人飲料品牌。

值得一提的是，黛黛茶從2020年開始連續4次進入《網路溫度計DailyView》名人手搖飲聲量榜，包含2020、2022、2024以及今年的2025榜單，是目前唯一連續4次上榜的品牌，聲量表現相當穩定。網友普遍給予飲品質地高度肯定，例如：「黛黛茶擁有最好喝的鮮奶茶」「水果茶系列都不錯，紅玉果茶和莓布爾公主很推，加玫瑰凍超好吃」「飲品都在一定水準，限定口味常常會讓人想再回訪」。靠著真材實料與風味持續更新，讓黛黛茶始終保持不錯的口碑與回購度。

No.7 阿娘喂！廖老大茶坊連鎖

翻攝FB／阿娘喂！廖老大茶坊連鎖-桃園大園店

翻攝FB／阿娘喂！廖老大茶坊連鎖-桃園大園店

前賽車手／網紅：廖志賢（廖老大）

門市數量：1家門市

阿娘喂！廖老大茶坊曾被稱作「台灣手搖飲史上最快竄紅的品牌」，2022年創立後展店速度驚人，最高峰甚至突破513間。當時憑著廖老大的高人氣，加上主打「營利10％捐作公益」的制度，推出後立刻吸引大量加盟主加入，也讓品牌早期形成高度討論。但在快速擴張後，管理問題開始浮現。廖老大曾直播巡店，坦言喝過20家加盟店後，有16家的飲品質地「有夠難喝」。後續又爆出品質不穩、加盟糾紛、經營權爭議等負評，使加盟主自2023年起陸續退場，最終僅剩桃園大園店持續營運。儘管品牌風波不斷，大園店因服務態度與穩定品質反而得到網友一面倒的肯定。

網友討論「每次來大園都放著一堆飲料店不喝，只想買廖老大，買3送1超級優惠」、「鹹檸七真好喝」「你可以不喜歡廖老大，但不能不喜歡桃園大園店老闆娘，服務態度100分」、「雖然是一人作業，但門市乾淨明亮，店員小姊姊還會貼心提醒注意事項」。一路走到現在，桃園大園店成為目前仍在營運的門市，並以穩定服務維持口碑。

No.6 特．好喝 Toptiertea

翻攝IG、FB／丁特、特 ‧ 好喝 toptiertea

翻攝IG、FB／丁特、特 ‧ 好喝 toptiertea

網紅／實況主：丁特（Dinter，本名薛弘偉）

門市數量：12間

特．好喝由前《英雄聯盟》職業選手丁特創立，他退役後轉往實況與YouTube發展，手搖品牌則從2024年底開始陸續展店。自試營運起便吸引不少粉絲與路過民眾排隊，加上丁特本身的高討論度，品牌在開業不到一年就成功擠進《網路溫度計DailyView》名人手搖榜。

飲品主打「頂極醇茶」、「濃醇奶霜」、「絲滑奶茶」等系列，品牌強調「烏龍本味，茶韻悠長」，走的是茶感明確、香氣集中、可一口喝出層次的風格。從Google評論來看，多數分店維持在4.7～4.9顆星的高分區間，其中「韓風脆脆」配料更被視為隱藏版加料王。網友真實留言包括：「個人覺得茶的味道很出色，蠻好喝但也蠻貴的」、「是我心中第一名手搖店」、「你各位不管點什麼都給我加爆韓風脆脆」。在口碑累積與展店速度雙重推動下，特．好喝成為近一年竄起最快的名人飲料品牌之一。

No.5 有飲 Youin

翻攝官網／有飲 Youin

翻攝官網／有飲 Youin

YouTuber：「欸你這週要幹嘛」頻道成員阿勳、Miffy

門市數量：全台34間

自2021年推出後，以鮮明的懷舊氛圍和帶有巧思的飲品在手搖市場快速站穩腳步。將花磚、毛玻璃等常見於老台灣街景的元素重新組合，用更簡潔的方式呈現出懷舊感，形成有飲特有的店面風格；飲品則以古早味為核心，再加入屬於有飲的創意調整，讓不少第一次嘗試的消費者都有意外驚喜。

招牌的「懷舊椪糖系列」長期是討論度最高的品項，麵茶奶茶、粉紅泡泡草莓優優等也都擁有很高辨識度。網友普遍給予正面評價，例如：「原本以為網紅店不抱期待，結果小樹蘋果綠果香配茶香很協調」、「斯里蘭卡醇紅茶茶味很濃，是其他店少見的風格」、「本來不太喝手搖飲，但椪糖奶霜紅茶真的會讓人上癮」。憑著穩定品質與創意飲品的持續推出，有飲在短短幾年內累積固定客群，也成為手搖品牌中討論度始終不低的存在。

No.4 萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop

翻攝IG、FB／張庭偉、萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop

翻攝IG、FB／張庭偉、萬波島嶼紅茶 Wanpo Tea Shop

藝人：Peter 張庭偉（台灣偶像團體「可米小子」前成員）

門市數量：全台71間；海外在香港、韓國、新加坡與美國布局26間

萬波第一間門市於2019年10月開幕，是本次榜單中創立時間較久的名人飲料品牌之一，創辦人為可米小子前成員Peter，他曾說自己「真的很愛喝飲料」，所以乾脆自己開一間飲料店，打造出結合眷村回憶與現代風格的品牌，強調古早味與茶香本位，是名人手搖店中少數以文化故事打出辨識度的品牌。從手工熬煮的波霸、帶有台灣味的店面風格，到楊枝甘露、蘭葉那堤與紅豆粉粿鮮奶等經典品項，萬波以實打實的產品力累積口碑，也在2022年《網路溫度計DailyView》網路口碑之星奪下手搖飲「領航創新獎」。

萬波的另一個特色是「聯名題材多，而且每次都做出話題」，從滑板藝術教父MarkGonzales、日本潮牌HUMANMADE、泰國藝術家Gongkan，到與詹記麻辣火鍋、樂團理想混蛋等品牌合作，每一次跨界都能吸引固定關注。2024年與必勝客推出的「萬波珍奶熔岩巴斯克蛋糕」則把紅茶與黑糖珍珠做成甜點，成功在網路掀起開箱與討論。穩定展店、產品力到位，加上持續推出有趣又有質感的聯名企劃，讓萬波在台灣保持高能見度，同時也把版圖穩健推向海外市場。

No.3 再睡5分鐘

翻攝FB／再睡5分鐘 NAP TEA

翻攝FB／再睡5分鐘 NAP TEA

YouTuber：滴妹

門市數量：全台約27間；海外在香港布局8間

由YouTuber滴妹於2020年創立，從網路聲量一路延伸到街邊門市，是YouTuber創業中最具代表性的成功案例之一。在《網路溫度計DailyView》調查的名人手搖榜，2022年與2024年皆榜上有名。品牌以可愛IP、招牌奶蓋與一致的包裝風格打造強烈記憶點，2023年營收更高達1.8億元。再睡5分鐘也與全家合作多次推出聯名商品，包括霜淇淋、私品茶、包裝飲品等，使品牌討論度不斷延燒。許多網友與創業者分析其成功因素，普遍認為品牌經營、品質控管與公關應對都表現亮眼，被形容為「幾乎沒負評」的手搖品牌。

在門市評價方面，各地Google評論多落在4.5顆星以上，消費者普遍讚賞飲品品質穩定，棉被午茉綠、香芋波波與日安紅厚奶都是長期的人氣品項。網友表示「滴妹的再睡五分鐘，不管從哪個角度看都很成功，滴妹這麼年輕就大膽創業、成功創業，很振奮年輕人」、「店員點餐很快速確實、介紹得很清楚，態度也很棒」，反映品牌在網路與實體皆維持高滿意度，是名人開店中最具長線穩定性的代表。

No.2 十盛奶茶專賣 SHISHENG

翻攝IG／紀卜心

翻攝IG／紀卜心

YouTuber／網紅：見習網美小吳、紀卜心

門市數量：全台6間

首次進入名人飲料榜的十盛奶茶專賣，由見習網美小吳與紀卜心共同創立，主打使用日本北海道十勝乳源的熟成奶茶。品牌在2024年4月於台北通化街開出首店後迅速展店，一度達20家。不過同年7月因「乳源標示不清」遭消基會點名掀起爭議，網友質疑官網寫著「北海道牛乳」、廣告標示「milkfromJapan」，而LOGO設計又是牛奶罐搭配北海道地圖，容易讓消費者以為全品項均使用鮮奶。對此，小吳與紀卜心公開道歉指出，熟成奶茶以熟成生乳搭配台灣統一鮮乳製作，而熟成生乳配方中含有北海道生乳粉與奶精，確實應加強標示說明。

事件期間網路留言兩極，網友直言：「我只喝鮮奶茶，就是為了避開奶精，加奶精就要講，不要讓人誤會是鮮奶」，也有正面回饋，包括「店員態度很好，所以還是會再回訪」與「十盛蕎麥很好喝，加蕨餅很Q」。先前另有傳聞指出雙北多家門市接連結束營業，品牌則回應尊重各加盟主的營運規劃，總部仍會依既定步調調整展店策略。即使歷經爭議，十盛仍是近兩年討論度很高的網紅奶茶品牌之一。

No.1 五桐號 WooTEA

翻攝FB／五桐號WooTEA

翻攝FB／五桐號WooTEA

網紅：君君、古承頤等人

門市數量：全台超過120間；海外在雪梨布局3間

五桐號今年滿五週年，同步推出全新二代店型，延續品牌原本的橘白色系，再加入更多亮面元素，營造出更具活力的現代氛圍；五週年菜單更是一口氣帶來22款新品，從茶底到配料大幅更新，吸引不少老客回流。品牌近年不只積極展店，也在行銷上持續創造話題，2022年曾在名人手搖榜拿下第三名，這次則以穩定拓點與高度討論度一舉登上第一名，顯示五桐號的品牌聲量不但沒有退燒，反而越來越強。

2024年3月是五桐號的聲量高峰之一，推出首創焦糖奶油香的太妃糖珍珠，同步搭配與星座專家唐綺陽聯名的限量星座杯，成功引爆社群開箱潮，像「太妃珍珠蜜春奶茶」更被不少網友列為必喝品項。近年五桐號也擅長透過聯名拉高話題，包括與全球知名角色CareBears、吉伊卡哇、Pingu企鵝家族及韓國文創品牌Dinotaeng的跨界合作，憑藉多元聯名讓討論層層堆疊。品牌策略也受到肯定，在《網路溫度計DailyView》舉辦的2023網路口碑之星拿下美食領域的連鎖手搖飲料「領航創新獎」，其聯名策略更使討論量提升2.8倍、品牌正面聲量翻倍，是名人手搖品牌中少見在「話題與成績」都走在前面的代表。

綜觀不同年份的調查，名人開店並非成功保證，台灣名人飲料市場擁有戲劇性的變化，2018年過後曾是「藝人瘋開店」的高峰，像NONO的花羨沐嵐、簡沛恩的必可蜜PiQiMi 、瑪格麗特的新醋感與納豆的良辰吉時都曾上榜，但如今幾乎全部停業。接著2020年起進入「歌手系手搖」時代，蕭敬騰的署茗職茶@AtTea、陳零九的九茶一度衝上話題巔峰，也在短短幾年後退場。反而在2025年的榜單中，大部分的版面被YouTuber、網紅創立的品牌接手，從再睡5分鐘、有飲、五桐號等，靠著社群經營與粉絲力，把聲量與實體展店都推向新高。整體趨勢明顯顯示：今年的名人手搖市場，已經是「YouTuber、網紅主導的時代」。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年11月13日至2025年11月12日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

「烤糖奶蓋」脆上爆紅！3大手搖新品強勢開戰 麵茶拿鐵助攻50嵐直衝口碑第一名

2025上半年手搖飲、咖啡連鎖人氣標章出爐！UG第二季異軍突起成黑馬 CoCo連榜穩坐口碑王

肯德基、達美樂都輸了！10大人氣速食品牌榜單揭曉 聲量衝破十萬拿下冠軍竟是它

最強平價火鍋加碼揭曉！20間高CP連鎖鍋物榜單 鍋神、大呼過癮通通跌出前十名

雞排輸了？公開10大漲價超有感小吃排行 台灣人最愛的手搖飲、滷肉飯通通上榜