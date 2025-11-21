日本「流感+熊害」林氏璧推廣旅遊被酸沒良知 曝數據：別放大恐慌

近日中日雙方關係緊張，連帶影響大陸民眾赴日旅遊的意願，據陸媒報導，有近50萬張原定赴日機票被取消，對此日本旅遊達人林氏璧在臉書呼籲大家可以趁機把機票買起來，支持日本觀光。只不過近來日本流感嚴重，再加上熊害問題，就有網友認為林氏璧不該這個時候還推薦日本旅遊，讓他忍不住發文回應。

林氏璧在臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」貼出網友的留言截圖，對方認為林氏璧身為專業旅遊者，明知道日本有流感和熊害，理應警告大家不要前往，卻還推廣日本旅遊，有違道德良知，讓他忍不住回應，「是的，日本非常危險，您千萬不要去」。

林氏璧表示，如果日本已經危險到不建議前往的地步，應該是由中華民國外交部直接發出旅遊警示告訴國民才對，而不是靠他個人的道德良知。他說自己每周五都會更新日本流感的最新訊息，也會整理並提醒大家旅行前和旅行中應該要注意的事情。

至於熊害，林氏璧說日本環境省17日更新統計數據，從今（2025）年4月到10月，共有196人遭遇熊害，其中秋田縣56人最多，其次是岩手縣34人、福島縣20人，受害者遍及日本全國47個都道府縣中的21個。截至11月3日為止，已有13人遇襲身亡，創下自統計以來新高紀錄。

對此，林氏璧認為會不會遭遇「熊害」，首先要考慮去的地方，如果都在大都市裡，就比較沒什麼遇到熊的問題，而且很多台灣觀光客愛去的沖繩、九州是沒有熊的。他說日本有1.24億人，4到10月平均每個月有近30人遇到熊害、2人死亡，「你覺得這個機率是高是低？」而且台灣每個月有約60萬人去日本，到目前為止，沒有新聞報導指出有台灣旅客遭遇熊害而死亡或受傷的案例。

林氏璧最後表示，面臨問題時，不是無限上綱的去恐懼、放大，而是要理性去計算風險的高低，「這是我從疫情時開始就一直幫大家做的事情，這是我的道德良知」。