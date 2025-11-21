大苑子「石虎柳丁」事件引關注 專家曝「友善石虎農作標章」很不簡單

圖為取得「友善石虎農作-安全蔬果」標章的的柳丁。圖／取自「林業及自然保育署」臉書粉專 知名手搖飲大苑子近日爆發「石虎柳丁」事件，已經下架石虎柳丁的相關製作物及商標圖文申請。外界好奇友善石虎農作標章是什麼？為什麼會有友善石虎農作標章？林業及自然保育署臉書粉專表示，石虎標章有兩種，分別為彩色版和黑白版，不管哪一種，都有一定的友善規範。

石虎是瀕臨絕種的保育類野生動物，林保署說，主要生活在苗栗、台中、南投的淺山地區，特別是農地與樹林鑲嵌交界的地方。這也是石虎保育需要與農民合作的主要原因，如果農地大量使用農藥、除草劑、毒鼠藥，或讓環境變得支離破碎，都會直接影響石虎的活動與健康。

一般民眾可以支持「友善石虎農作」標章的農產品，而為什麼會有友善石虎農作標章？林保署表示，農友為了營造友善石虎的棲地，必須改變耕作方式。草生栽培不用除草劑，可能更花人力及時間；不用鳥網，要更仔細管理；不在室內栽培，要花更多的時間調整農作生長；減少施藥還可能要承擔減產的風險。

為了讓這些願意為石虎多付出成本的農友被看見、被支持，林保署表示，林保署與生物多樣性研究所協力友善石虎農作標章的推廣，輔助農友提升農產、棲地品質與市場辨識度，讓生態保育與家庭生計都能兼顧。

石虎標章有彩色版和黑白版，彩色版為友善石虎農作，黑白版為友善石虎農作-安全蔬果，林保署表示，不管哪一種，都有一定的友善規範，包括田區不使用除草劑，以草生栽培耕種作物，除草不能光禿禿，至少要保留30公分（走道、採收需求、蔬菜作物除外），草相要多樣多元，還要儘量保留開花植物。

此外，林保署表示，不能使用傷害野生動物的資材，鳥網、滅鼠藥、捕獸鋏這些都不行。種植環境要是開放空間，可以提供生物利用，溫室、網室的室內種植就不符合。不放養家犬貓、不餵食遊蕩貓犬，提供野生動物安全生活的棲地環境。

而彩色版和黑白版差別，林保署表示，彩色版「友善石虎農作」通過有機或綠保，除了做到石虎棲地友善，也必須通過綠色保育標章或有機農產品認證。農產品販售時也會同時露出至少兩個標章，確認真正符合標準。黑白版「友善石虎農作－安全蔬果」通過產銷履歷 ，代表這些農友正在進行農地轉型，雖然還沒取得綠保或有機，但已選擇踏上友善耕作的路。

不過，要拿到黑白版也不簡單，林保署表示，至少要做到：做好田間管理減少病害、監測土壤健康（3年至少檢驗1次）、學習觀察蟲害狀況、學習轉用農藥的防治資材。

哪裡買得到友善石虎農作的農產品？林保署表示，直接向取得友善石虎標章的農戶購買、到上架友善石虎標章的通路購買、前往使用友善石虎農作的餐廳消費。標章農友清單可見： https://reurl.cc/XaV1aR 。