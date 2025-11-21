吃很多青菜仍便秘？醫揭3物搭3招改善腸道 2顆「水果藥」擺脫硬便便

許多人面臨長期便祕，困擾著「已經吃很多青菜了，怎麼還是便祕？」即使飲食中大量補充蔬菜和纖維，仍難以改善。基因醫師張家銘在臉書表示，慢性便祕並非單純「幾天沒排便」，而是腸道節奏被打亂的訊號，分享英國營養師協會於2025年發布、分析75篇隨機對照研究的最新飲食指南，提供科學證實有效的改善策略。

醫師表示，根據最新指南，車前子的殼纖維（psyllium）是研究中效果最穩定、證據最強的「明星選手」，也是所有介入方式中證據最強、效果最穩定的「第一線選擇」。因為車前子屬於天然的可溶性膳食纖維，在腸道吸水膨脹後形成柔軟凝膠，可促進糞便通過。

研究顯示，每天攝取至少10公克的車前子，可在數天內增加排便次數並改善糞便形狀。張家銘指出，許多人認為車前子無效，關鍵就在「劑量不夠」。市面上一小匙的粉末，大概只有3到5克，效果可能不明顯。建議每日從12公克（約兩小包市售產品）開始，並大量補水才能發揮效果。

指南中也指出三項被明確證實有效的天然助便飲食：

一、奇異果

奇異果不只是維他命C高，其富含天然酵素與獨特果膠，能溫和促進腸道蠕動。研究顯示，每日兩顆即可提升排便頻率，改善糞便質地，被視為「好吃又有效」的「水果藥」。

二、梅子（prunes）

因含有天然山梨醇（sorbitol），有輕微刺激腸道的作用，也被證實能增加排便頻率，但腸躁症患者需留意可能造成脹氣。

三、高礦物質水

特別是含有較高的硫酸鹽與鎂的氣泡礦泉水，可取代日常飲水，有助提高腸道的水分吸收，幫助便便濕潤滑順地通過。不少患者在改變飲水後不到一周就感受到差異。

此外，還可靠3招幫助改善長期便秘的情形：

一、讓腸道感受到「對的纖維」，而不是「大量纖維」

很多人誤以為纖維吃愈多愈好，其實腸道最需要的，是能溫和刺激、吸水膨脹、又不造成刺激的「可溶性纖維」。若每天至少補充10克車前子，搭配一大杯富含鎂、鉀等礦物質的水。大多數人三到五天內就能發現排便變得自然、有型，不再乾硬像石頭。

二、在生活裡建立「腸道節奏」

張家銘指出，腸道是「有記憶的器官」，規律排便並非只靠飲食，還需養成固定節奏。他建議每天早餐後給自己約3到5分鐘坐在馬桶上，不帶期待、也不滑手機，只是讓大腦與腸道重新建立聯繫。許多患者光靠著這個習慣便改善了一半症狀。

三、用益生菌微調腸道的舒適度

如果便祕常伴隨腹脹、放屁多、腸子常覺得緊緊的，可能是菌相失衡。建議適當補充益生菌，但益生菌的作用並不是立刻大量排便，而是讓腸道變得比較「好住」，像是肚子不再突然鼓起來、坐著不會有腸子被撐住的感覺、排氣變得比較規律。

張家銘強調，慢性便祕並非與年齡、壓力直接畫上等號，而是身體缺乏「正確的工具與節奏」。只要透過科學驗證的方式調整飲食與習慣，腸道會以最直接的方式回應，包括排便次數變得有規律、糞便不再乾硬像石頭、不需要再憋氣、用力才能解放、肚子不會天天下午就開始鼓脹難受。

張家銘指出：「腸道不會抱怨，但會透過『什麼地方卡住了』、『哪裡需要調整』告訴我們需要改變。」照顧腸道，就是照顧生活品質。