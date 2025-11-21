快訊

天琴颱風最快下周形成 賈新興1圖曝侵台機率

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書
未來10天颱風侵襲機率圖。圖／取自賈新興臉書

天琴颱風最快下周形成，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，下周一至下周二菲律東方外海有熱帶系統發展的機率，並有朝呂宋島南部登陸的趨勢，於下周四至下周五進入南海後並有發展為颱風的趨勢。

未來10天整體受東北季風影響的天氣型態，賈新興表示，明天至周日，北海岸、基隆、大台北東側山區及宜蘭易有零星短暫雨，午後花東山區亦有零星短暫雨。下周一，白天天氣晴朗，晚起東北季風影響，北北基宜轉有零星短暫雨，花蓮山區亦有零星短暫雨。下周二，桃園以北及宜蘭有局部短暫雨，花蓮山區亦有零星短暫雨。

賈新興表示，下周三至下周四，各地為晴時多雲的天氣，下周四傍晚起受東北季風影響。下周五至30日，各地晴時多雲。

短期氣候趨勢，他說，預測顯示，12月上旬偏乾偏涼，中旬後半至12月下旬略偏暖、桃園以北及宜蘭降雨略偏多。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

東北季風 賈新興

