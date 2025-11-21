夏末初秋世界各地掀高溫浪潮 氣象署細數台灣也創這些紀錄

時間已經到11月中，今年夏天好像變長了？目前世界氣象組織已經預測2025年將會成為史上第2或第3暖的一年。中央氣象署臉書粉專「報氣候 - 中央氣象署」回顧過去幾個月的全球氣溫表現，在台灣，11個平地站的觀測數據指出，今年10月均溫創下1951年以來同期的最高溫，而9月均溫也創下70餘年來第3高；另外，9月台北測站所量測「單日最高氣溫超過35度」的日數達到19日，也創下測站史上新高。

不只台灣，過去幾個月全球各地也傳出許多破紀錄的高溫。「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，歐盟哥白尼氣候變遷服務（Copernicus Climate Change Service）指出，今年10月的全球地表均溫是有紀錄以來同期的第3高溫，比工業化前（1850 – 1990）高出1.55度，也是自今年4月以來首次突破1.5度的門檻。而8月和9月的全球平均氣溫也都是有紀錄以來第3高，分別比工業化前高出1.29度及1.47度。

中央氣象署表示，在過去12個月（2024年11月至2025年10月）裡，年平均偏暖幅度達到1.5度，顯示全球已長時間貼近1.5度的門檻。

2025年整個北半球夏季幾乎都高於過去30年的平均溫度，中央氣象署表示，8月的西南歐經歷了超過1周的熱浪，包含英國、愛爾蘭和西班牙都經歷了史上最高溫的夏季。西班牙8月連續16日的熱浪造成上千人死亡。乾燥炎熱的天氣助長了野火，造成數千人因此流離失所。

此外，中央氣象署表示，日本創下史上最熱的夏季，日本已連續3年打破夏季高溫紀錄，沖繩更創下史上最熱9月。整個夏天有超過10萬人中暑送醫院。加拿大卑詩省Ashcroft在9月測得40.8度的史上新高，多所學校因高溫決定停課。

這股暖勢與偏高的海溫同時發生，中央氣象署表示，8至10月全球極區外海域平均海表溫度皆為同月史上第3高，北太平洋海域普遍處於海洋熱浪狀態，北大西洋、地中海、印度洋也都經歷了海洋熱浪。

中央氣象署表示，高溫不斷的初秋打亂了我們對四季的感知，也提醒我們需要具備氣候調適能力，應對氣候變遷帶來的災害與民生衝擊。