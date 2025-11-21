11月颱風出現機率略上升 他曝關鍵原因：颱風季變長、強度變強

下周可能有熱帶擾動發展，11月還有颱風，是正常的嗎？氣象專家林得恩今在臉書粉專「林老師氣象站」表示，從長期氣候統計來看，其實還算是正常的。雖然發生機率會比夏季低，但是，西北太平洋及南海海域都曾多次出現11月、甚至12月的颱風。

林得恩表示，11月仍在颱風季尾端，平均每年仍有約1至2個颱風生成。主要形成颱風的原因，分別為海水溫度仍夠暖、秋季季風轉換期的大尺度環流，以及氣候變遷的影響，11月仍有颱風，不代表今年天氣特別異常。

他進一步解釋，台灣以南的西北太平洋海水溫度11月仍有攝氏26至29度，通常，只要高於26.5度，仍能供給颱風發展所需能量。而11月正值東北季風增強時期，但太平洋高壓勢力仍未完全退場之際，西北太平洋及南海海域仍有較強的季風輻合帶，容易觸發熱帶擾動生成。

此外，林得恩表示，全球暖化，促使海溫上升，颱風季有被拉長的趨勢，台灣近年11月靠近的颱風，諸如小犬、米塔、南瑪都及天兔等。

林得恩表示，今晨歐洲EC-AIFS及美國NCEP數值模式模擬結果均顯示，在11月25日或26日前後，菲島東部海域均有熱帶擾動生成，並有往菲島中部陸地接近或通過的趨勢；由於距離尚遠，對台灣天氣影響不大。但是，由於氣候變遷以及全球暖化緣故，也正在讓颱風季變長、颱風強度變強；使得11月颱風出現的機率略上升，值得繼續追蹤關注。