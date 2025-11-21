快訊

政院版財劃法關鍵處「蓋牌」 埋朝野衝突變數

高雄開唱倒數前1天！TWICE宣布她身體出狀況不來了 確定9缺1

COP30直擊／氣候峰會會場突發大火災 全場撤離談判停擺

天氣漸好轉 吳德榮：下周一晚北台灣再變天 下周還有熱帶擾動發展

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今明兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴。本報資料照片
今明兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴。本報資料照片

今晨冷空氣略減弱，氣溫比昨晨回升。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲、帶來北海岸、東北部局部降雨。今明兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴。

溫度方面，他說，北台灣略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；北部17至24度、中部16至27度、南部15至28度、東部16至27度。

吳德榮表示，周日至下周一白天各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。下周一晚起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台灣氣溫下降。下周二下午起東北季風轉乾，各地轉為晴朗穩定、早晚偏涼。下周三、下周四東北季風減弱，各地持續晴朗，氣溫回升、早晚涼。

至於是否還有颱風生成？吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，下周南海還有熱帶擾動發展，距離遙遠，無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

氣溫 東北季風 吳德榮

延伸閱讀

白天起氣溫逐漸回升 吳德榮：下周一東北季風再南下先濕後乾

北台愈晚愈冷 吳德榮：明天、周四清晨苗栗以北探12度

入秋最強冷空氣南下北東轉雨降溫 吳德榮：周三周四清晨苗栗以北12度

入秋最強冷空氣明起南下北東轉雨 吳德榮：周三周四苗栗以北探12度

相關新聞

天氣漸好轉 吳德榮：下周一晚北台灣再變天 下周還有熱帶擾動發展

今晨冷空氣略減弱，氣溫比昨晨回升。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示...

抗生素論壇／抗生素保衛戰 衛福部祭4箭解方

記者許凱婷、沈能元、

凌晨3：43雲林縣古坑規模4.3地震 最大震度4級

根據中央氣象署最新資訊，21日3時43分發生芮氏規模4.3地震，地震深度5.4公里，震央位於雲林縣政府東南方17.0公里...

抗生素論壇／提升抗生素品質 緩減抗藥菌侵襲

目前，全球有愈來愈多感染症病患面對抗藥菌侵襲卻「無藥可用」。根據統計，每年約一百萬人因此失去生命，也有病患在骨髓移植、接...

健康主題館／長時間戴耳機 恐增聽損風險

上下班通勤、辦公、備考，不少人已經把「耳機」當作生活必備項目，甚至是隔絕外界，讓自己可處於「me time」的重要夥伴，...

北醫第3代試管技術 阻斷遺傳「龍蝦爪」

卅四歲李先生罹患罕見遺傳疾病「裂手—外胚層發育不良—顎裂綜合症」(ＥＥＣ綜合症），出生時「龍蝦爪畸形」，僅有三根手指。長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。