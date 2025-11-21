天氣漸好轉 吳德榮：下周一晚北台灣再變天 下周還有熱帶擾動發展

今晨冷空氣略減弱，氣溫比昨晨回升。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨台灣上空有鬆散的中層雲，迎風面的低層雲、帶來北海岸、東北部局部降雨。今明兩天迎風面仍有少量水氣，北海岸、東北部偶有局部短暫雨的機率，背風面多雲時晴。

溫度方面，他說，北台灣略偏涼，中南部白天舒適、早晚涼；北部17至24度、中部16至27度、南部15至28度、東部16至27度。

吳德榮表示，周日至下周一白天各地晴時多雲，氣溫回升，白天舒適微熱、早晚涼，東半部偶有局部零星降雨的機率。下周一晚起一小股東北季風南下，迎風面降雨機率提高，北台灣氣溫下降。下周二下午起東北季風轉乾，各地轉為晴朗穩定、早晚偏涼。下周三、下周四東北季風減弱，各地持續晴朗，氣溫回升、早晚涼。

至於是否還有颱風生成？吳德榮說，最新各國模式模擬顯示，下周南海還有熱帶擾動發展，距離遙遠，無影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。