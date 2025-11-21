舞者甩髮與天地搏鬥 無垢「潮」重返國家劇院 林麗珍親演「祖靈吟唱」

舞者近30分鐘的甩髮場景，是世界八大編舞家之一林麗珍最具代表性的舞作段落，極度的身體張力與震撼力，讓每一次甩髮都像在與天地搏鬥。無垢舞蹈劇場《潮》今晚將在國家戲劇院再度登場，昨天舉行彩排，重現經典片段「破」，舞者吳明璟以深沉的身體語言與儀式般的氣韻震撼觀眾。

2017年，無垢舞蹈劇場《潮》在國家戲劇院首演，震撼觀眾。這部作品被譽為「天地人三部曲」——《醮》《花神祭》《觀》——的回望與延伸，象徵生命循環與人與自然的再度對話。八年之後，這部代表作重返戲劇院舞臺，作為無垢舞蹈劇場三十周年的重要篇章。今日記者會上呈現演出片段「破」，由許景淳、吳明璟、顏靖丞、陳顥仁、賀毅明（鼓手）、蕭盈（鼓手）共同演出。以祖靈吟唱開場，白鳥極力衝破冰川、甩動長髮的張力十足，展現出《潮》最動人的能量。

《潮》是林麗珍「天地人三部曲」集大成之作。作品以海潮為意象，象徵生命起伏與天地循環，也象徵靈魂在生死間的往返，從靜止到流動的祭舞。開場以24聲鑼響與祖靈吟唱揭幕，白鳥在千米的白布甩髮，奮力地欲從封印的冰川破出，長髮甩動千回不停歇，極度的身體張力與震撼力，每一次甩髮都像在與天地搏鬥。

當白鳥力竭後的吶喊劃破天際，撕心裂肺令人動容，充滿戲劇張力與情感爆發，將觀眾完全捲入她的力量與孤勇之中。整場演出無言語卻蘊藏巨大情感，呼吸與動作交織成潮汐般的節奏。觀眾被引入一種內在的流動，彷彿身體與靈魂都被潮水帶動。這正是無垢的力量所在——讓靜止成為能量，讓觀看成為參與。一場生命的儀式，邀請每一位觀眾回到最初的感受，重新理解「存在」的意義。

作為無垢舞蹈劇場創辦人與藝術總監，林麗珍30年來以獨到的身體哲學建立無垢美學——在緩慢與靜止中看見動能，在沉默中找到情感。她的舞作讓觀眾重新學會「看」與「聽」，在靜中感受天地的呼吸。 林麗珍將於明晚的場次親自演出「祖靈吟唱」，以身聲凝聚無垢精神的源頭，為舞作注入最真切的能——以身體回應時間，以聲音回應信念。