健康你我他／吞水、咳嗽 我的魚刺自救法

聯合報／ 文／賽夏客（苗栗頭份）
魚、飯分開吃，能降低魚刺卡喉嚨的風險。圖／賽夏客提供
從小養成一口菜配一口飯的習慣，不能挑菜吃，沒刺或沒骨頭的肉還好，菜飯合體共食，未曾發生問題。但吃魚時，細的魚骨常藏在飯中，常發生細刺梗在喉嚨的用餐「插曲」。

憶兒時，祖父會畫符，村子裡發生被骨頭梗到，便來求助，祖父端來一碗水，瞇著眼睛，嘴巴念念有詞，食指伸進水裡「鬼畫符」，咒語唸完，符也畫完成；那是多麼不科學的無稽，但成功率還滿高，這是我親眼見證的畫符解方。

他的傳統祕方沒有傳給我，但我知道魚刺等異物梗在喉頭，利用大口吞水，藉著水的衝擊力，可把魚刺帶入胃裡，再藉著胃酸將之融解，方化險為夷。用這種物理現象去推測祖父的符咒妙方，即便是不畫符，不念咒語，應該也能生效。

但不是每次都可以那麼幸運，除了大口吞水外，有時用催吐，能將異物一併帶出來，還有透過咳嗽，讓喉嚨強力震動，也是成功的經驗之一，若實在卡得太深，就得找耳鼻喉科醫師處理，不要造成傷害。

試過這些方法，應該說異物只卡在表層裡，透過沖水、震動可解決，但最好魚和飯不要混著吃。尤其有了年紀，唾液分泌較少，致喉嚨乾澀，舌頭探物的敏感度也跟著下降，只好調整吃魚的習慣，先認真吃魚，再來吃飯，魚、飯分開吃，就萬無一失了。

吃魚 醫師

