聽新聞
0:00 / 0:00

冠心病、糖友腎病變 AI判讀準度高

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
國衛院以AI判讀，1管血可揪出冠心病、糖尿病腎病變。本報資料照片
國衛院以AI判讀，1管血可揪出冠心病、糖尿病腎病變。本報資料照片

國內肥胖者超過5成，恐罹患糖尿病、冠狀動脈疾病（俗稱冠心病）。國衛院、長庚醫院、宏碁智醫及陽明交大自109年起，運用基隆長庚醫院社區民眾資料，開發2套人工智慧（AI）預測系統，揪出冠心病的準確率達9成，找到糖尿病危險因子準確率也超過8成。國衛院長司徒惠康說，正持續推動轉譯成可供民眾使用的診斷輔助系統。

國衛院研究團隊使用AI機器學習，進行分析並找出引發冠心病的基因變異「LPCAT1」，國衛院分基所研究員蔡亭芬表示，遺傳因子會直接影響脂肪代謝，這項基因變異會導致代謝異常，罹患心血管疾病風險增加。研究團隊發現，LPCAT1特定基因變異類型，直接影響疾病風險，AI判讀的專一性及敏感度綜合表現達91.7%。

除了冠心病，糖尿病也與肥胖有關，且洗腎病人45%為糖尿病惡化所導致。國衛院研究團隊藉AI分析，找出腸道菌叢一隻特殊細菌「Gemmiger」與糖尿病腎病變有關，一旦腸道中這隻細菌下降，糖尿病患者腎病變機率便會升高。蔡亭芬說，Gemmiger與人體細胞代謝、支鏈氨基酸代謝間有密切關係，為糖尿病腎病變致病機轉，所開發智慧預測系統，專一性及敏感度綜合評估可達82%。

蔡亭芬指出，Gemmiger在國際文獻中鮮少被提及，且於體外培養的可行性低，無法透過補充細菌方式，降低腎病變機率，目前團隊正開發治療方式，希望找出特定益生菌，投入腸道菌叢中，抑制壞菌比率，提升Gemmiger占比，達到降低腎病變機率。

國衛院團隊持續推動預測系統商品化，讓國人可直接使用。蔡亭芬說，未來將設計檢測套組，只要健檢或在醫院做檢查，留下「一管血」，經過5至7天內就能完成冠心病檢測，糖尿病腎病變則要再加上糞便檢體，評估腸道菌相判斷罹病風險，即早辨識出高風險族群，並以飲食調整、益生菌補充或藥物介入的方式，提供個人化治療策略，有效降低患者進展至洗腎的風險。

AI 抽血 心血管疾病 糖尿病

延伸閱讀

43歲婦忽感天旋地轉無法站立 急診求醫竟檢出末期腎臟病

一管血揪冠心病、糖尿病腎病變 國衛院花6年研究AI判讀 準確率逾9成

常喝珍奶果腹、32歲司機結婚3年妻未孕 醫查出他罹糖尿病

刷牙等於清理血管裡未爆彈！預防動脈硬化、糖尿病 醫：越年輕效果越好

相關新聞

因沈慶京撤銷沈春池基金會文馨獎 文化部：依規定撤獎、檢討審查作業

文化部第17屆文馨獎明天舉行頒獎典禮。沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫榮獲文化部第17屆文馨獎，...

週末短暫回暖！24日東北季風再增強 北部轉涼有雨

氣象署今天表示，明天北部、東北部及東部天氣較涼，週末東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，24日下一波東北季風增強，將再轉涼，...

健康主題館／長時間戴耳機 恐增聽損風險

上下班通勤、辦公、備考，不少人已經把「耳機」當作生活必備項目，甚至是隔絕外界，讓自己可處於「me time」的重要夥伴，...

戶外二手菸暴露近5成 禁行人吸菸提案達門檻

戶外菸味不時引發癮君子與路人衝突，據調查台灣去年戶外二手菸暴露率達48.9%，鑑於國際城市今年相繼戶外禁菸，台灣公共政策...

冠心病、糖友腎病變 AI判讀準度高

國內肥胖者超過5成，恐罹患糖尿病、冠狀動脈疾病（俗稱冠心病）。國衛院、長庚醫院、宏碁智醫及陽明交大自109年起，運用基隆...

健康你我他／吞水、咳嗽 我的魚刺自救法

從小養成一口菜配一口飯的習慣，不能挑菜吃，沒刺或沒骨頭的肉還好，菜飯合體共食，未曾發生問題。但吃魚時，細的魚骨常藏在飯中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。