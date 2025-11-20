快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

準公幼生特教資源 民團：遭鑑定卡關

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

特殊兒愈來愈多，資源卻跟不上，文教總會長黃祈榮表示，目前「準公共幼兒園」須等縣市政府的「特教鑑定」通過後，才能申請巡迴輔導與教師助理等支援，即使孩子已持有醫師開立的特教生證明，仍無法享受任何特教福利，以致不少特殊兒錯過早療黃金期。

黃祈榮表示，現行鑑定程序繁瑣又漫長，每學期兩次，錯過時間就得等半年至一年。目前非營利幼兒園持有醫師證明，就可申請相關特教資源，準公共幼兒園卻要等縣市政府特教鑑定。就有家長拿著醫師證明為孩子報名準公共，卻被告知需等到下學期鑑定通過才能申請助理員，但孩子明顯中度發展遲緩、生活自理能力不足，在這半年空窗期得不到任何協助。

文教總會常務理事陳維倫表示，審查單位通常優先處理大班個案，幼幼班與小班孩子被往後排，這和早療精神完全背道而馳。

對於特教資源缺口，黃祈榮建議，縣市政府應承認醫師證明的即時效力，允許準公共園所在鑑定前即可啟動過度性支援。另設定合理的班級上限與人力比例，依需求彈性增補人力，以及延長教助工時與調高待遇，確保聘得起、留得住。

宜蘭縣嬰幼童教育發展協會理事長、文教總會副總會長郭淑娟表示，目前助理員僅需高中學歷，加上卅六小時研習，只能給予安撫、陪伴，無法提供真正專業的特教支持。政府應重新檢視幼兒園特教支援制度，不僅應盡快補足人力經費，也應建立跨部會合作，縮短鑑定流程、建立醫療與教育資訊互通機制。

教育部表示，學前特殊教育鑑定是綜合研判幼兒發展情形及教育需求，由地方政府安置，目的是為了評估幼兒所需教育資源，與醫生開立證明之醫療目的不同；幼兒於鑑定安置前倘有特殊情形，地方政府應在評估個別需求後，先行予以協助。

幼兒園 特教

