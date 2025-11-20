降兒虐 明年起到宅教育嬰

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

社安網二點○計畫即將於明年上路，衛福部社家署長周道君表示，除延續照顧脆弱家庭、妥善處理性暴力事件，該計畫將普查國內所有獨居長者，並提供到宅育兒指導，盼從前端做起，減少兒虐悲劇。

周道君指出，衛福部已將新一期社安網二點○計畫送至行政院，將延續現行社安網計畫第一、第二期內容，強化脆弱家庭協助，落實性暴力處遇及精神障礙者協作模式等服務。另增加對新生兒家庭的育兒指導服務，從孕婦懷孕第三孕期產檢開始，逐步提供育兒所需知識，在孩子出生後，提供到宅育兒指導，以期提升父母育兒技巧，並檢視家中環境等，提供社福資源。

衛福部統計，二○二四年嬰幼兒受虐類型中，逾四成四為父母照顧疏忽。

周道君表示，提供育兒指導資源，目的在於強化前端預防，避免育兒家庭中發生不幸事件後，才由社福體系接手處遇的困境。

周道君指出，社安網二點○預計增加逾一五○○名社工，經過訓練後，可以執行育兒指導。另整合幼兒教保員、護理人員等，從寬納入多元人力，「不會全由社工承擔」。

現行社安網強調「一主責、多協力」，整合不同服務體系，但實務上常見一個家庭有著多重困境，不同服務單位整合不夠周延情況。周道君說，社安網二點○計畫中，利用資訊技術，讓長照、身障、家暴、脆弱家庭、低收入戶的不同體系更能緊密串連，從現行分別提供服務，到從前端強化橫向整合，讓參與照顧家庭的不同單位，工作時能彼此了解已做哪些服務，避免資源過於重複、破碎。

賴總統日前宣布成立兒少及家庭支持署，衛福部進行大規模組改，「衛福部組織法」修法草案年底前將送立法院，最快明年上半年第一會期完成審議。外傳衛福部將另設「照顧發展署」，整合身障、老人等非兒童照顧業務。對此，部長石崇良表示，組改後「社家署不會消失」，進入長照整合時代，「所有長照業務將與社家署整合。」

