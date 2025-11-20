斷食善終 石崇良：並非常規安寧醫療

台中市立復健醫院前院長畢柳鶯貼文提及自己從旁協助卅五歲因腦炎臥床多年、極重度身障者的家屬，完成斷食善終，引起討論。衛福部長石崇良指出，斷食善終並非安寧療護「常規醫療方式」，還需更多討論。

畢柳鶯分享斷食善終個案後，在網路引發正反議論。桃園療養院副院長李俊宏在臉書發文，文章通篇未提及預立醫療決定，令人毛骨悚然。

畢柳鶯回復，善終法規規定嚴苛，且許多醫師錯誤解釋法規，阻擋家屬放手，除善終雙法，「民法」保障家屬代理權，根據「民法」，民眾擁有不接受醫療和飲食的基本人權。

對此，石崇良表示，在推動安寧療護過程中，「尊嚴善終」為最終目標，許多安寧醫界專家持續討論，盼發展出符合民眾需要及期望的善終方式，不過，斷食善終截至目前為止，並非安寧療護中「常規醫療方式」，還需更多討論，才能瞭解其可行性。

台北市一名八十多歲老婦疑似不堪照顧負荷，悶死照顧逾半世紀的身障兒子，有不少人呼籲總統特赦老婦。石崇良日前於立法院表態支持特赦，卻被身障團體批評卸責，要求負起責任。

社家署長周道君表示，衛福部草擬「身障權法」部分條文修正草案，強化身障者權利保障，已經送行政院討論，本會期將有機會送到立院。

周道君說，本次憾事凸顯身障個案家屬於照顧過程中需要更多支持，衛福部將設法強化身障家屬喘息服務，並於社區多多設置身障長照喘息據點，盼有需求者可就近利用。

衛福部提出「身心障礙照顧服務資源布建計畫」，二○二四至二○二八年投入逾四八○億元經費，增聘照服員、建立社區化小型身障福利機構等資源。

周道君說，將持續擴充身障服務資源，盼身障朋友獲得更多、更近便的服務。另依計畫內容實際落實，確保如期推出相關服務項目，提供完整資源，「盼社區中身障族群，獲更完整照顧。」