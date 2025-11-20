快訊

胚胎若汰弱留強 專家：挑戰倫理底線

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導

基因醫學精進，在追求「優生學」的父母要求下，客製化「高智商」、「高個子」寶寶已不是夢想，國內已有不孕治療醫師引進昂貴篩檢儀器，除了進行遺傳疾病基因篩檢，還可在多顆體外受精胚胎中，找出最優秀、聰明的胚胎，果真贏在人生最初起跑點。

茂盛醫院生殖醫學中心院長李茂盛表示，近年來，歐美先進國家已有醫療院所號稱可以打造高智商、理想身高的寶寶，吸引不少國內夫妻赴美，接受人工生殖，孕育最優質的胎兒，雖得耗費數百萬元，但仍有市場。

「我們要最聰明的寶寶，不管多少錢都願意花。」北醫附醫婦產部生殖醫學科主治醫師林秉侖表示，門診確實聽過類似需求，背著名牌包包的貴婦一坐下來，就強調，只要讓孩子贏在起跑點，錢不是問題。

李茂盛說，傳統檢測可篩檢出「單一基因」的遺傳疾病，例如，地中海貧血、脊髓性肌肉萎縮症等。至於糖尿病、高血壓、高血脂等「多基因疾病」，相對應的基因超過二到三個基因，國外已有重大突破，透過多基因篩檢，找出最強、最優秀的胚胎。

李茂盛強調，隨基因科學發達，現行技術已可從胚胎時期，就得知其性別，帶有何遺傳疾病因子，甚至精準預測智力、身高、體能。台灣已有專攻不孕症治療的醫療院所引進這套多基因篩檢儀器，協助家長訂製健康且聰明優秀的寶寶，挑戰傳統倫理的底線。

個子矮小、智商不高等非人工生殖正面表列的基因缺陷，是否能在胚胎時期就被篩檢出來，予以排除？國泰醫院生殖醫學科主任兼生殖醫學中心主任賴宗炫說，「並沒有明文規定，但有倫理道德的問題。」，因為基因缺陷，不代表一定被觸發，曾有成年女性全套基因篩檢報告顯示，某基因缺陷，應是智能不足，但本人卻是國立大學研究所高材生，證實基因有缺陷，智力不一定受損。

基因檢測在生殖醫學界已成顯學，但汰弱留強，恐引發「基因納粹」爭議，為此，馬偕醫院陳持平教授成立「拯救胎兒基金會」，希望突破遺傳檢驗的窠臼，讓所有生命都能依照原先軌道來到人世間。

研究顯示，胚胎即使在檢驗時發現有帶缺陷基因，但隨著胚胎於子宮著床後，原本的缺陷基因是有可能被修復。賴宗炫強調，每一個人的基因都不是完美的，會不會得病，仍取決於環境、生活習慣。

