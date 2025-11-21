快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

聽新聞
0:00 / 0:00

北醫第3代試管技術 阻斷遺傳「龍蝦爪」

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北報導
罹患「ＥＥＣ綜合症」李先生（右）手部畸形，一手僅三根手指，與妻子（左）至北醫求助，接受第三代試管技術，打造健康胚胎，阻絕TP六十三基因，女寶寶健康。記者陳雨鑫／攝影
罹患「ＥＥＣ綜合症」李先生（右）手部畸形，一手僅三根手指，與妻子（左）至北醫求助，接受第三代試管技術，打造健康胚胎，阻絕TP六十三基因，女寶寶健康。記者陳雨鑫／攝影

卅四歲李先生罹患罕見遺傳疾病「裂手—外胚層發育不良—顎裂綜合症」(ＥＥＣ綜合症），出生時「龍蝦爪畸形」，僅有三根手指。長大結婚後，不想讓孩子步上相同厄運，在北醫附醫生殖醫學中心接受第三代試管嬰兒技術，寶寶健康，十根手指俱全。

台北醫學大學附醫生殖醫學中心主任陳啟煌說，ＥＥＣ綜合症典型症狀多樣，除了手指「龍蝦爪畸形」，還可能唇顎裂、泌尿道異常與肢端畸形，這讓李先生吃盡苦頭，除了三根手指，影響寫字學習，另有毛髮稀疏與腎臟發育異常等問題，迄今已接受五十多次手術。

出生後沒多久，李先生被國際知名的小兒血液腫瘤專家梅傑斯（James S.Miser）收養，在美國成長、念書。十三年前他回到台灣，認識定居在台灣的哥倫比亞籍妻子Liz，兩人結婚後規畫生育，但因罕病遺傳風險相當高，養父建議尋求人工生殖協助。

陳啟煌指出，傳統遺傳性疾病檢測需要兩代基因比對，但是北醫團隊未能取得李姓男子的家族樣本，面臨困難。經過反覆比對後，找到致病基因為TP63的新生突變，屬自體顯性遺傳，發生率約十萬分之一，確立後續的胚胎篩檢方向。

卅七歲Liz不僅要面對胚胎可能有致病基因，還因高齡緣故，胚胎基因容易變異。試管治療後，取卵廿九顆，經受精與ＰＧＴ—Ｍ基因檢測後，僅六顆未帶突變基因，其中二顆完全正常，僅剩兩次受孕機會，所幸第一次植入就成功懷孕，產檢時，超音波上的寶寶，十根手指頭清楚可見，從雙手各三指到十指的生命奇蹟，也成為了全球罕見案例。

北醫附設醫院生殖醫學中心引進第三代試管嬰兒技術，配合高階基因篩檢，讓遺傳罕病患者孕育健康寶寶。圖為胚胎冷凍。圖／陳啟煌醫師提供
北醫附設醫院生殖醫學中心引進第三代試管嬰兒技術，配合高階基因篩檢，讓遺傳罕病患者孕育健康寶寶。圖為胚胎冷凍。圖／陳啟煌醫師提供

Liz表示，從交往時，即知先生罹患遺傳疾病，但並未遲疑；先生不希望孩子承受同樣痛苦，而選擇人工生殖，如今兩個多月大的女兒健康，所有辛苦都值得。寶寶並無TP63突變基因，長大後自然生育，下一代不會再承受傳遺風險。

陳啟煌指出，ＥＥＣ綜合症屬單一基因突變疾病，若自然受孕，產檢未必能夠發現異常，唯有在胚胎階段接受基因篩選，才能阻斷遺傳。最新篩檢技術可阻斷六千多種單基因遺傳病，包括脊髓性肌肉萎縮症、地中海貧血、血友病等，大幅降低罕病遺傳風險。

試管嬰兒 北醫 遺傳疾病

延伸閱讀

科技業主管連罹兩癌 醫點出「致命關鍵」：工作壓垮了免疫力

「龍蝦爪畸形」讓他不敢想有孩子 北醫靠三代試管阻遺傳 女嬰十指健全

醫學夫妻涉背信罪起訴 反控檢方遭誤導…北醫大反擊：空言指摘

台大、北醫教授夫妻洩密胎盤幹細胞研究計畫 2人遭檢方起訴求刑

相關新聞

因沈慶京撤銷沈春池基金會文馨獎 文化部：依規定撤獎、檢討審查作業

文化部第17屆文馨獎明天舉行頒獎典禮。沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫榮獲文化部第17屆文馨獎，...

週末短暫回暖！24日東北季風再增強 北部轉涼有雨

氣象署今天表示，明天北部、東北部及東部天氣較涼，週末東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，24日下一波東北季風增強，將再轉涼，...

戶外二手菸暴露近5成 禁行人吸菸提案達門檻

戶外菸味不時引發癮君子與路人衝突，據調查台灣去年戶外二手菸暴露率達48.9%，鑑於國際城市今年相繼戶外禁菸，台灣公共政策...

訪清邁祕境 走進電影實景

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」由三位長年活躍於清邁的文化導覽者領路，走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探...

蜷川實花展 祭文化幣優惠

今年初在日本京都爆紅、社群話題不斷的蜷川實花最新大展「蜷川實花展with EiM：彼岸之光，此岸之影」，以絕美光影與夢幻...

北醫第3代試管技術 阻斷遺傳「龍蝦爪」

卅四歲李先生罹患罕見遺傳疾病「裂手—外胚層發育不良—顎裂綜合症」(ＥＥＣ綜合症），出生時「龍蝦爪畸形」，僅有三根手指。長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。