環團：讓興達煤電全面歸零

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

目前聯合國氣候變遷大會（ＣＯＰ30）正於巴西貝倫登場，台灣健康空氣行動聯盟、彰化縣醫療界聯盟等團體昨召開記者會指出，興達煤電已荼毒嘉南高屏四十年，想角逐明年百里侯的現任立委，應率先表態支持興達煤電永久歸零，也期待有關單位在一年內讓興達燃煤全面歸零，作為台灣能源轉型重要指標。

台灣健康空氣行動聯盟創會理事長葉光芃表示，嘉南高屏為主的跨黨派立委，如要角逐明年縣市首長，應率先表態支持興達煤電永久歸零，不能讓最毒、最舊、最骯髒的興達亞臨界煤電機組再燒下去，同時盼高雄市議會的跨黨派黨團提案，並於本會期通過興達煤電永久歸零的議會主決議。

台南市空汙暖化自救會召集人陳建大明表示，空汙對台灣人民的傷害很大，政府能源政策未走在有效路徑上，期待有關單位在一年內讓興達燃煤全面歸零 ，作為台灣能源轉型重要指標，同時台灣應將節能視為第一能源 ，解決全民健康及能源依賴問題。

另上周立法院三讀通過光電三法，在國家風景區、地質敏感區明訂原則禁建，其餘環評納管。彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰昨於立法院前記者會表示，潮間帶是生物多樣性豐富的棲息地，大量光電鋪設會造成物理壓迫與生存空間損失，會降低底棲動物數量及多樣性，破壞生態鏈與功能，對此次修法未將潮間帶列為禁建區也感到非常失望。

苗栗縣環境保護協會理事長陳祺忠表示，此次修法未能將山坡地全面納入環評，也未能針對規避環評的漏洞進行處理，山坡地開發亂象恐仍未解決。

環境部環境保護司表示，室內型魚塭是既有建物加設光電板，本來就排除在應環評項目；今年一月公告就有納入光電在潮間帶的環境敏感區應環評，而國家公園署也已表態國家公園依法不能設置光電，若真要開發須先獲得相關許可。

