快訊

美股早盤／輝達亮眼財報點燃多頭氣勢 道瓊飆升逾600點、台積電ADR漲3.6%

6歲女童上學途中狂吐不止 母嚇傻急送醫仍救不回

聽新聞
0:00 / 0:00

COP30直擊／新加坡：政府應推碳權定價指引

聯合報／ 特派記者洪欣慈林奐成／貝倫報導
聯合國氣候峰會上支持推動擺脫化石燃料有序而公正的轉型路徑，其中對碳權交易頗有經驗的新加坡成為各國諮詢對象，參與峰會的NGO組織、民間企業、政府代表等在大會上彼此交換意見。特派記者潘俊宏／巴西攝影
聯合國氣候峰會上支持推動擺脫化石燃料有序而公正的轉型路徑，其中對碳權交易頗有經驗的新加坡成為各國諮詢對象，參與峰會的NGO組織、民間企業、政府代表等在大會上彼此交換意見。特派記者潘俊宏／巴西攝影

作為東協地區碳市場先驅的新加坡，其碳權交易經驗在ＣＯＰ30引起各國關注，相關論壇座無虛席。由新加坡淡馬錫控股（Temasek）支持的綠色投資公司GenZero執行長張俐偉分享，GenZero選定合作專案取決於監管框架、品質及在地參與三個關鍵因素；而就政府角色，若能明確向市場拋出需求、提供定價指引，將能有效幫助投資決策。

張俐偉說，就私部門而言，首先要先確定監管框架，出售碳權的國家必須具備提供「相應調整」的監管框架和技術能力，能將已出售的減排額度從其官方排放清單中移除或調整，避免減排量重複計算，保障投資者不會受到衝擊。

其次是專案類型與品質。張俐偉表示，專案類型要能被買方國家接受，最好被列入白名單，或者專案若擁有ICVCM（自願碳市場誠信委員會）、CCP（核心碳原則）標籤等。

再來是在地合作與社區參與。張俐偉說，碳權專案若想成功，高度依賴有效的基層社區參與和利益分享機制，能否找到優秀的在地合作夥伴相當重要。以GenZero和迦納的合作為例，專案規模為一千五百萬新加坡幣（約台幣三點五億元），預計將創造約一千個薪資高於最低工資的工作機會；專案種植的樹木也能為可可樹遮蔭、提高可可產量約百分之廿到卅，能提高農戶收入。

美國加州也擁有成熟的碳權交易市場，洛杉磯郡政委員霍瓦絲的環境議題主任歐多瓦（Aaron Ordower）指出，加州與歐盟排放交易體系及加拿大魁北克碳市場都有合作；以碳市場作為誘因，洛杉磯吸引許多國外企業來投資減碳專案，包括亞洲電動車新創業者和歐洲風電業者等。

延伸閱讀

貝殼放大成立十周年 宣布「台灣百井公益文化加速器」開啟集資新紀元

因沈慶京遭文化部撤銷文馨獎 沈春池基金會將提訴願籲「文化歸文化」

科技界奧斯卡將頒獎 工研院3大技術獲肯定

搶普發1萬元商機 高鐵推飯店聯票最高買萬送萬

相關新聞

因沈慶京撤銷沈春池基金會文馨獎 文化部：依規定撤獎、檢討審查作業

文化部第17屆文馨獎明天舉行頒獎典禮。沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫榮獲文化部第17屆文馨獎，...

週末短暫回暖！24日東北季風再增強 北部轉涼有雨

氣象署今天表示，明天北部、東北部及東部天氣較涼，週末東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，24日下一波東北季風增強，將再轉涼，...

戶外二手菸暴露近5成 禁行人吸菸提案達門檻

戶外菸味不時引發癮君子與路人衝突，據調查台灣去年戶外二手菸暴露率達48.9%，鑑於國際城市今年相繼戶外禁菸，台灣公共政策...

讀賣巨人啦啦隊VENUS 首次海外專場獻台灣

日本讀賣巨人官方啦啦隊VENUS正式隆重宣布，將於12月20日在台北三創生活園區CLAPPER STUDIO辦史上首次海...

空服員之死調查出爐 勞部：長榮航空「過度勤惰管理」

勞動部昨公布長榮航空組員病故事件調查結果，認為長榮航空「過度運用勤惰管理制度」，嚴重影響組員申請病假，將調查結果送交通部...

勞部明定請假權 病假有無影響考績恐變羅生門

長榮空服員抱病上班過世，勞動部昨預告將明定勞工一年內請病假不超過十天，雇主不得有不利處分。在電子業工作的張姓工程師表示，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。