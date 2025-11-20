COP30直擊／新加坡：政府應推碳權定價指引

作為東協地區碳市場先驅的新加坡，其碳權交易經驗在ＣＯＰ30引起各國關注，相關論壇座無虛席。由新加坡淡馬錫控股（Temasek）支持的綠色投資公司GenZero執行長張俐偉分享，GenZero選定合作專案取決於監管框架、品質及在地參與三個關鍵因素；而就政府角色，若能明確向市場拋出需求、提供定價指引，將能有效幫助投資決策。

張俐偉說，就私部門而言，首先要先確定監管框架，出售碳權的國家必須具備提供「相應調整」的監管框架和技術能力，能將已出售的減排額度從其官方排放清單中移除或調整，避免減排量重複計算，保障投資者不會受到衝擊。

其次是專案類型與品質。張俐偉表示，專案類型要能被買方國家接受，最好被列入白名單，或者專案若擁有ICVCM（自願碳市場誠信委員會）、CCP（核心碳原則）標籤等。

再來是在地合作與社區參與。張俐偉說，碳權專案若想成功，高度依賴有效的基層社區參與和利益分享機制，能否找到優秀的在地合作夥伴相當重要。以GenZero和迦納的合作為例，專案規模為一千五百萬新加坡幣（約台幣三點五億元），預計將創造約一千個薪資高於最低工資的工作機會；專案種植的樹木也能為可可樹遮蔭、提高可可產量約百分之廿到卅，能提高農戶收入。

美國加州也擁有成熟的碳權交易市場，洛杉磯郡政委員霍瓦絲的環境議題主任歐多瓦（Aaron Ordower）指出，加州與歐盟排放交易體系及加拿大魁北克碳市場都有合作；以碳市場作為誘因，洛杉磯吸引許多國外企業來投資減碳專案，包括亞洲電動車新創業者和歐洲風電業者等。