獨立書店「郭怡美」第3年 賣2萬本書辦139場活動

中央社／ 台北20日電

位在台北大稻埕迪化街獨立書店「郭怡美書店」，今天公布「第3年營運報告」，今年共賣出20519本書，舉辦30場新書分享會、30場沙龍講座、12場親子活動及16場夜間導覽活動。

此外，郭怡美書店還辦了6場音樂會、3場歷史走讀、17場展覽，以及25場支持學童閱讀的沃土計畫。

郭怡美書店由資深出版人郭重興於2022年11月創辦， 3年來不只賣書，更持續在大稻埕商圈舉辦閱讀及藝文活動，今年被文化部選為台灣百大文化基地之一。

營運報告指出，郭怡美書店3年來在逆境中持續品牌影響力，除與各大出版社合作推出閱讀相關活動，也與在地商家合作舉辦城隍、茶、咖啡、漢藥，南北貨等講座；歷史走讀方面，從迪化街第一間街屋出發，追尋李春生、陳天來、李臨秋、蔣渭水這些大稻埕知名人物的人生軌跡。

郭怡美書店店長趙偉仁表示，大稻埕因商而起，書店也努力在商業模式上力求突破，近期就在信義代銷公司支持下，與建商簽下第一個合作案，書店將協助新的社區閱讀空間選書及舉辦新書分享、讀書會，為書店經營找到新的可能性。

此外，郭怡美書店響應永和「小小書房」的「沃土計畫」，今年總共接待25個班級，讓學童挑了578本書帶回家。趙偉仁說，「這個書錢的來源，是來自讀者購買中文書籍（營收）的10%，及許多關心孩童閱讀的個人小額捐獻」。今年這個計畫也吸引BenQ（明碁電通）的注意，成為首個支持郭怡美書店「沃土計畫」的企業。

趙偉仁也提到，今年有許多從台灣各地及中、港、澳、新、馬、美、加、歐等地專程來書店買書的客人，「其中一位還一口氣來買了79本書，而外文書的銷售也逐步攀升」。

趙偉仁說，書店行業雖然很艱苦，但他心中還抱有希望，希望圖書訂價制有執行的機會，再者是嘗試走B2B模式，直接與企業進行書店企劃選書購買的合作，「我也想不出任何新招，只能一步一腳印的繼續走下去」。

大稻埕 迪化街 音樂會 獨立書店
