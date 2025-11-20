共創跨國循環經濟夥伴關係 彭啓明赴巴拉圭與產業交流

環境部部長彭啓明11月中旬率團赴巴拉圭，推動「臺巴環境治理行動方案」，其中「循環經濟」為三大核心主軸之一。訪團此行在巴拉圭環境及永續部協助與陪同下，與「巴拉圭永續產業商會」（Camara de Industrial Sustentables del Paraguay, CISPY）主席 Carlos Mangabeira 交流，並參訪 PET 回收業者、紙類回收再生企業及民營廢棄物掩埋場，期望深化兩國在循環經濟產業鏈的合作。

環境部指出，為深化臺巴兩國資源循環領域的國際合作交流，透過這次與巴國環境及永續發展部共赴在地產業交流，除了解巴拉圭廢棄物處理及資源回收現況，也分享了臺灣在廢棄物管理、回收體系及循環經濟法制化的實務經驗，共同探討可行的廢棄物處理與資源循環解方，納為深化臺巴合作的重要方向。

CISPY M主席在座談中表示，巴拉圭企業聯盟近年積極推動回收再利用與生態保育，涵蓋PET回收、瓶罐清洗、塑膠模具再製等環節，目前已有超過 2.5 萬個家庭投入回收體系；巴拉圭回收成效領先南美，並以法律規範 PET 添加再生料占比逐年從15%提升至2030 年之 40%，期盼未來能在政府與產業層面全面加強與臺灣合作。

彭啓明指出，巴拉圭的基層回收網絡與臺灣制度具有高度相似性，臺灣多年來建置資源回收法制、回收基金制度與產業創新模式，已逐步衍生循環經濟效益，如利用咖啡渣製衣、強化電子廢棄物中稀有金屬再生等循環技術，未來並將研提資源循環推動法，完整建構循環經濟治理架構。彭部長並邀請 CISPY 及相關產業代表組團赴臺參訪，由兩國環境部協助媒合，促成臺巴產業間更深入的策略合作。

此外，彭啓明也前往亞松森市近郊參訪 El Farol S.A. 民營廢棄物掩埋場，對其大規模掩埋設備的規劃與管理表示肯定，雙方就廢棄物處理技術與循環經濟發展交換意見，期望能透過多面向合作提升廢棄物處理效率，擴大循環經濟的實際應用。

展望未來，兩國環境部規劃於明(2026)年上半年邀雙方產業共同舉辦「臺巴循環經濟論壇」，期盼促成跨國循環經濟合作，合作面向得涵括技術示範、企業媒合、人才交流與政策分享等。此外，雙方亦將探討在既有臺巴碳權合作備忘錄的機制下，進一步洽簽循環經濟領域的合作備忘錄(MOU)，擴大雙邊合作層面。

環境部表示，臺灣近年攜手產業成立「8+N 資源循環聯盟」，透過公私協力與跨域合作建構資源共享平台，提升資源媒合效率並創造規模經濟。未來臺灣也將協助巴拉圭發展回收法規、產業制度、能力建構與循環經濟平台等面向，持續推動跨國循環經濟合作，共創綠色成長與永續產業新契機。