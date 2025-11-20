落實循環經濟 環境部赴桃園考察廚餘轉化再利用

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部次長沈志修（右5）、立委廖偉翔(右4)、王育敏(右3)、王正旭(左6)至桃園參訪生質能中心。圖／環境部提供
環境部次長沈志修（右5）、立委廖偉翔(右4)、王育敏(右3)、王正旭(左6)至桃園參訪生質能中心。圖／環境部提供

立法院社會福利及衛生環境委員會20日前往前往桃園生質能中心及桃園市觀音區民間高效堆肥廠，實地了解廚餘處理現況。環境部表示，對於面對非洲豬瘟所造成減少廚餘養豬比例的衝擊，立委建議可參考能源化與肥料化的廚餘再利用方式，儘速提出規劃及推動方式，確保防疫與安全，並可達到資源循環的目標。

為瞭解環境部在廚餘肥料化與能源化再利用的推動方向，立法院社會福利及衛生環境委員會立委廖偉翔、王正旭、涂權吉及王育敏，並邀請農業部於20日在環境部常務次長沈志修及署長顏旭明的陪同下進行。

據統計，去年家戶廚餘約占全年總量的65％（50.5萬公噸/年），事業廚餘如餐廳、賣場及團膳等約占35％（26.7萬公噸/年）。約有62.6％廚餘以往主要是經由高溫蒸煮後養豬方式再利用，其餘則分別透過堆肥化(30％)、能源化(6.2％)及其他如飼養黑水虻與雞鴨(1.2％)處理。

配合行政院防疫政策，農業部宣布禁止搬運廚餘至豬隻飼養場所餵飼豬隻，部分縣市則相繼宣布禁止廚餘養豬，環境部已即時啟動應變機制，以堆肥化及能源化為優先措施，並輔以公有焚化廠協助處理，且公有焚化廠具備充足緊急處理量能，以確保短期廚餘能安全去化。

為因應非洲豬瘟防疫考量及規劃未來廚餘再利用處理設施，環境部持續邀集地方環保機關召開「非洲豬瘟防疫應變廚餘去化中央前進協調所」協調會，請各縣市盤點確認既有廚餘再利用處理設施量能，以及提供未來1至2年新增設施規劃，主要朝堆肥化、能源化、黑水虻等多元能資源化再利用方向推動。

今日立法院社會福利及衛生環境委員會考察桃園生質能中心，係採用密閉式厭氧發酵系統，廚餘在反應槽內由微生物分解，不會產生臭味外逸，產出的甲烷再透過發電機轉換為電力，達到「轉廢為能」與循環經濟效益。觀音區的民間高效堆肥廠，則運用前處理設施進行破碎脫水與調理後，於高效堆肥設施中添加酵素進行處理，可在短時間內將廚餘轉化為肥料，提供農民使用。

為達成廚餘減量，以降低後端處理設施負擔，環境部請各地方政府加強向民眾、餐廳及事業單位宣導廚餘排除前瀝水，可減少其含水量。同時請各縣市環保局確認學校團膳廚餘清除及處理情形，避免出現無人清運或處理的狀況。

環境部再次呼籲，請全民應共同落實廚餘減量與分類。「在家吃多少煮多少，出外吃多少點多少」，以減少廚餘產生，並降低後端操作之負擔。

廚餘 非洲豬瘟 環境部 桃園
