推動職業安全衛生績效卓越 環境部榮獲優等獎

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部在「政府機關職業安全衛生績效評核」榮獲優等獎，由化學物質管理署副署長盧柏州（右）出席頒獎典禮代表領獎。圖／環境部提供
環境部積極推動職業安全衛生工作，獲得肯定，勞動部今年度「政府機關職業安全衛生績效評核」榮獲優等獎，並於20日由化學物質管理署盧柏州副署長出席頒獎典禮代表領獎。勞動部評核委員肯定環境部在制度建置、智慧科技與高風險族群照護具卓越成效，展現成熟職安治理成果。

環境部相當重視推動職安工作，以「完善法規計畫、優化職場環境、落實監督管理、促進交流合作」為四大核心方向。112年組改後，成立部層級「職業安全衛生推動小組」，由部長指派政務次長擔任召集人，統籌部內各單位及所屬機關（構），全面建構中央主導、橫向協力之職安治理體系。自104年起參與勞動部職業安全衛生績效評核，多次獲得「良等獎」，持續精進，今年進一步獲得「優等獎」佳績。

環保體系職安議題多元交錯，環境部已盤點具職安高風險照護對象，並建立相應安全防護機制。為打造高齡友善地方清潔隊職場，在硬體設備設施改善方面，持續補助地方購置機械化作業設備，推動消毒器材輕量化，改善人因工程風險，歷年積極協助地方政府清潔隊垃圾車加裝防墜設施及裝置6-8鏡頭，使清潔隊職災千人率自110年的1.673‰降至112年1.264‰，呈現下降趨勢。

另導入智慧科技提升環保稽查人員及技術小組職業安全，採用空拍機、熱顯像儀、聲音照相科技執法及智慧判煙技術提升環境稽查效率，運用偵檢機器人（犬）協助毒化災防救，讓環保體系作業人員減少危害暴露，落實科技防災，建構韌性且安全作業環境。亦積極與消防署、勞動部、教育部等中央部會合作，並結合地方環保機關及民間團體，擴大職安政策覆蓋層面與實務執行深度。

環境部強調，未來將持續以「零災害、零傷害」為核心願景，強化風險辨識、精進防災機制，並結合智慧科技與健康促進策略，建構安全、健康、永續之環保職場。

環境部 勞動部
