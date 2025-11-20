IEEE 2025醫學影像會議 聚焦核醫翻轉神經退化性疾病診斷與治療
「IEEE 2025醫學影像會議」11月5日在日本橫濱舉行，核醫專家張明奎受邀發表演說，他表示，核子醫學在神經退化性疾病的診療過程中，從影像劑開發、早期診斷、病人篩選，到臨床療效監測與藥物作用機制驗證等，皆扮演關鍵作用，更有助傳統神經退化性疾病，如失智症的診斷與治療。
全球面臨前神經退化性疾病挑戰，根據國際Alzheimer’s Association與WHO數據，至2050年全球失智與相關疾病患者將達1.39億人。這些疾病經濟負擔驚人，以美國為例，預計2040年相關支出將突破每年3790億美元。人口快速高齡化、失智與巴金森氏症等腦部神經退化性疾病人口持續攀升，相關醫學研究也有進展。
張明奎分享利用核子醫學在神經退化性疾病診斷與治療發展的成果。他表示，核醫藥物可於阿茲海默症及其他Tau蛋白相關病症中的關鍵角色。透過精準的影像工具，醫師能在病程尚未明顯惡化前察覺異常，達到早期診斷與介入治療的目標，也能在新藥試驗階段精準篩選與反應差異化評估。
透過核藥發展的高親和力Tau蛋白正子（PET）顯影劑，可標示大腦內Tau纖維糾結的分布情形，並應用於阿茲海默症、前額顳葉失智、進行性核上性麻痺及皮質基底退化症)等不同Tau疾病的研究與診斷。張明奎表示，目前全球已超過4800名受試者接受掃描，涵蓋250人的縱貫性追蹤資料，相關研究已陸續發表為頂尖期刊論文。
除了作為影像診斷與臨床分析工具，核子藥物也能成為治療藥物的「導引分子」。張明奎表示，新旭研究團隊建立平台，找到生物標記確認候選化合物是否真正作用於Tau聚集位置，這項技術平台已應用於蛋白質降解藥物開發，實現從「看見病灶」到「精準治療」。
為了夠更普及化腦部健康篩檢，張明奎於會中分享「輕量型腦部PET掃描儀」，搭配雲端自動化判讀與資料儲存平台，降低影像成本、提升普及率，讓精準診斷得以真正觸及更多潛在高風險族群。透過高度專一性Tau蛋白正子造影，結合高解析度的腦部PET掃描儀，有助於讓腦影像普及化，幫助診斷。
