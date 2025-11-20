快訊

賴總統核定！國防部對内發布晉升中、少將名單 下月1日生效

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

全台洗三溫暖！周末飆30度 下周東北季風增強這2日最凍剩16度

IEEE 2025醫學影像會議 聚焦核醫翻轉神經退化性疾病診斷與治療

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
「IEEE 2025醫學影像會議」11月5日在日本橫濱舉行，核醫專家張明奎受邀發表演說，他表示，核子醫學在神經退化性疾病的診療過程中，扮演關鍵作用。圖／新旭生醫提供
「IEEE 2025醫學影像會議」11月5日在日本橫濱舉行，核醫專家張明奎受邀發表演說，他表示，核子醫學在神經退化性疾病的診療過程中，扮演關鍵作用。圖／新旭生醫提供

「IEEE 2025醫學影像會議」11月5日在日本橫濱舉行，核醫專家張明奎受邀發表演說，他表示，核子醫學在神經退化性疾病的診療過程中，從影像劑開發、早期診斷、病人篩選，到臨床療效監測與藥物作用機制驗證等，皆扮演關鍵作用，更有助傳統神經退化性疾病，如失智症的診斷與治療。

全球面臨前神經退化性疾病挑戰，根據國際Alzheimer’s  Association與WHO數據，至2050年全球失智與相關疾病患者將達1.39億人。這些疾病經濟負擔驚人，以美國為例，預計2040年相關支出將突破每年3790億美元。人口快速高齡化、失智與巴金森氏症等腦部神經退化性疾病人口持續攀升，相關醫學研究也有進展。

張明奎分享利用核子醫學在神經退化性疾病診斷與治療發展的成果。他表示，核醫藥物可於阿茲海默症及其他Tau蛋白相關病症中的關鍵角色。透過精準的影像工具，醫師能在病程尚未明顯惡化前察覺異常，達到早期診斷與介入治療的目標，也能在新藥試驗階段精準篩選與反應差異化評估。

透過核藥發展的高親和力Tau蛋白正子（PET）顯影劑，可標示大腦內Tau纖維糾結的分布情形，並應用於阿茲海默症、前額顳葉失智、進行性核上性麻痺及皮質基底退化症)等不同Tau疾病的研究與診斷。張明奎表示，目前全球已超過4800名受試者接受掃描，涵蓋250人的縱貫性追蹤資料，相關研究已陸續發表為頂尖期刊論文。

除了作為影像診斷與臨床分析工具，核子藥物也能成為治療藥物的「導引分子」。張明奎表示，新旭研究團隊建立平台，找到生物標記確認候選化合物是否真正作用於Tau聚集位置，這項技術平台已應用於蛋白質降解藥物開發，實現從「看見病灶」到「精準治療」。

為了夠更普及化腦部健康篩檢，張明奎於會中分享「輕量型腦部PET掃描儀」，搭配雲端自動化判讀與資料儲存平台，降低影像成本、提升普及率，讓精準診斷得以真正觸及更多潛在高風險族群。透過高度專一性Tau蛋白正子造影，結合高解析度的腦部PET掃描儀，有助於讓腦影像普及化，幫助診斷。

「IEEE 2025醫學影像會議」11月5日在日本橫濱舉行，核醫專家張明奎受邀發表演說，他表示，核子醫學在神經退化性疾病的診療過程中，扮演關鍵作用。圖／新旭生醫提供
「IEEE 2025醫學影像會議」11月5日在日本橫濱舉行，核醫專家張明奎受邀發表演說，他表示，核子醫學在神經退化性疾病的診療過程中，扮演關鍵作用。圖／新旭生醫提供

失智症 醫學 病人
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

不是越早越好？研究揭這時期開始規律運動可大幅降低失智風險

長照悲歌…7旬婦勒斃102歲失智母 報案求助獲「冷血回應」成最後一根稻草

35歲健康女長途飛行後中風！久坐也讓腦部提早退化 5習慣預防中風、失智

失智母過世2年 謝祖武憶震撼畫面淚流乾：一輩子不想再經歷

相關新聞

因沈慶京撤銷沈春池基金會文馨獎 文化部：依規定撤獎、檢討審查作業

文化部第17屆文馨獎明天舉行頒獎典禮。沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫榮獲文化部第17屆文馨獎，...

週末短暫回暖！24日東北季風再增強 北部轉涼有雨

氣象署今天表示，明天北部、東北部及東部天氣較涼，週末東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，24日下一波東北季風增強，將再轉涼，...

戶外二手菸暴露近5成 禁行人吸菸提案達門檻

戶外菸味不時引發癮君子與路人衝突，據調查台灣去年戶外二手菸暴露率達48.9%，鑑於國際城市今年相繼戶外禁菸，台灣公共政策...

「新活水」復刊邁50期 紀念展雜誌摘句帶回家

「Fountain 新活水」自2017年重新發行至今，邁入復刊第50期，文總即日起推出紀念展覽，從逾1500篇文章中精選...

IEEE 2025醫學影像會議 聚焦核醫翻轉神經退化性疾病診斷與治療

「IEEE 2025醫學影像會議」11月5日在日本橫濱舉行，核醫專家張明奎受邀發表演說，他表示，核子醫學在神經退化性疾病...

「醫療希望在花蓮」 林欣榮以新書與北醫師生分享花蓮慈濟與東部經驗

花蓮慈濟醫院院長林欣榮最近出版「醫療希望在花蓮」一書，今天下午到台北醫學大學醫學院，與北醫師生分享慈濟經驗。他表示，花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。