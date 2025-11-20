快訊

賴總統核定！國防部對内發布晉升中、少將名單 下月1日生效

你有用嗎？這款App資安漏洞波及全球 35億帳號個資「恐大規模外洩」

全台洗三溫暖！周末飆30度 下周東北季風增強這2日最凍剩16度

非洲豬瘟釀損失！經濟部：市場零售豬肉攤商 地方造冊就能申請補助

中央社／ 台北20日電
針對非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失，經濟部將每攤補助新台幣3萬元。圖為屏東中山黃昏市場一家豬肉攤。聯合報系資料照／記者潘奕言攝影
針對非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失，經濟部將每攤補助新台幣3萬元。圖為屏東中山黃昏市場一家豬肉攤。聯合報系資料照／記者潘奕言攝影

針對非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失，經濟部將每攤補助新台幣3萬元。有立委指地方政府對造冊列管認定恐有疑慮，經濟部今天表示，已函送相關認定原則給地方，並重申只要地方造冊列管、攤商販售溫體豬肉相關產品，均從寬認定，納入補助對象。

經濟部商業發展署透過新聞稿表示，為利地方政府造冊列管作業順利，已於今天函送相關認定原則給各地方政府，務求兼顧攤商權益與補助作業便捷。

經濟部說明，原本地方政府未列管的攤商，只要符合專營販售生鮮溫體豬肉並有營業事實、禁宰期間受有損失者，除檢附原公告附件的豬肉攤商登記表、攤位營業照片、攤位經營者帳戶及身分證影本、攤商切結書及領據外，再提供合格肉品進貨證明，如可追溯來源的屠宰證明單或經營者進銷貨單等，經地方政府列管造冊後，函送經濟部商業發展署辦理。

經濟部補充，如欲洽詢補助方案事項，可撥打經濟部馬上辦中心專線0800-280-280轉2「非洲豬瘟補助措施」。

經濟部 地方政府 非洲豬瘟 攤商 豬肉
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台積電機密外洩？ 龔明鑫：半導體生態系不是某人拿走資料就會被破壞

台積2奈米洩密疑案 經長：關注生態鏈影響

王座拓版圖 海外大展店

羅唯仁涉竊台積電機密 將撤銷工研院院士榮譽？ 龔明鑫：會討論

相關新聞

因沈慶京撤銷沈春池基金會文馨獎 文化部：依規定撤獎、檢討審查作業

文化部第17屆文馨獎明天舉行頒獎典禮。沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫榮獲文化部第17屆文馨獎，...

週末短暫回暖！24日東北季風再增強 北部轉涼有雨

氣象署今天表示，明天北部、東北部及東部天氣較涼，週末東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，24日下一波東北季風增強，將再轉涼，...

戶外二手菸暴露近5成 禁行人吸菸提案達門檻

戶外菸味不時引發癮君子與路人衝突，據調查台灣去年戶外二手菸暴露率達48.9%，鑑於國際城市今年相繼戶外禁菸，台灣公共政策...

「新活水」復刊邁50期 紀念展雜誌摘句帶回家

「Fountain 新活水」自2017年重新發行至今，邁入復刊第50期，文總即日起推出紀念展覽，從逾1500篇文章中精選...

IEEE 2025醫學影像會議 聚焦核醫翻轉神經退化性疾病診斷與治療

「IEEE 2025醫學影像會議」11月5日在日本橫濱舉行，核醫專家張明奎受邀發表演說，他表示，核子醫學在神經退化性疾病...

「醫療希望在花蓮」 林欣榮以新書與北醫師生分享花蓮慈濟與東部經驗

花蓮慈濟醫院院長林欣榮最近出版「醫療希望在花蓮」一書，今天下午到台北醫學大學醫學院，與北醫師生分享慈濟經驗。他表示，花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。