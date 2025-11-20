非洲豬瘟釀損失！經濟部：市場零售豬肉攤商 地方造冊就能申請補助

針對非洲豬瘟禁宰期間傳統市場豬肉攤商營業損失，經濟部將每攤補助新台幣3萬元。有立委指地方政府對造冊列管認定恐有疑慮，經濟部今天表示，已函送相關認定原則給地方，並重申只要地方造冊列管、攤商販售溫體豬肉相關產品，均從寬認定，納入補助對象。

經濟部商業發展署透過新聞稿表示，為利地方政府造冊列管作業順利，已於今天函送相關認定原則給各地方政府，務求兼顧攤商權益與補助作業便捷。

經濟部說明，原本地方政府未列管的攤商，只要符合專營販售生鮮溫體豬肉並有營業事實、禁宰期間受有損失者，除檢附原公告附件的豬肉攤商登記表、攤位營業照片、攤位經營者帳戶及身分證影本、攤商切結書及領據外，再提供合格肉品進貨證明，如可追溯來源的屠宰證明單或經營者進銷貨單等，經地方政府列管造冊後，函送經濟部商業發展署辦理。

經濟部補充，如欲洽詢補助方案事項，可撥打經濟部馬上辦中心專線0800-280-280轉2「非洲豬瘟補助措施」。