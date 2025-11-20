「醫療希望在花蓮」 林欣榮以新書與北醫師生分享花蓮慈濟與東部經驗

花蓮慈濟醫院院長林欣榮最近出版「醫療希望在花蓮」一書，今天下午到台北醫學大學醫學院，與北醫師生分享慈濟經驗。他表示，花蓮面對地震、颱風等天災、人口老化與人才難覓等風險因子，東部醫療體系需要更多的合作，醫學教育扮演關鍵角色。希望年輕醫師在養成的過程，看見偏鄉醫療的深度價值。

林欣榮表示，很高興有機會與北醫大的醫學生分享，期待更多年輕人一起到東部，守護花東鄉親健康。現場也有博太生技醫藥董事長徐宜生前來贈書，期許未來能與台北醫學大學建立更緊密的合作，共同促進失智症照護、腦健康研究與臨床應用的進展。

林欣榮推崇北醫大在歷任校長帶領下，在醫學教育與研究展現卓越實力，也深刻感受到現任校長吳麥斯全力發展人文、創新、卓越三大治校理念，北醫無論在2025全球Top 2%頂尖科學家排名、THE影響力排名、未來科技獎，都可看到亮眼成績。

台北醫學大學醫學院院長胡朝榮表示，透過林欣榮分享，才知道在西部許多沒有辦法解決的醫療問題，病人都會去東部找花蓮慈濟團隊。花蓮慈濟醫院不僅幫忙偏鄉病人，推動「論人計酬」其實就是「論人計健康」，更是非常前瞻性的設計，經過這次新書分享，對過去不甚了解的事豁然開朗，也對花蓮目前正在做的事情更清楚。

吳麥斯親自接待徐宜生，對博太生醫在植物新藥開發與失智症解決方案的持續投入表示肯定。吳麥斯指出，面對全球高齡化挑戰，產學合作在醫療創新中扮演關鍵角色，而博太生醫長期致力於植物新藥活性成分研究與臨床轉譯，更是台灣再生醫療與失智解決方案的重要推動者。

徐宜生表示，參與此次盛會，除了向林欣榮多年來推動的醫療整合與人文精神致敬，也期許未來能與台北醫學大學建立更緊密的合作，共同促進失智症照護、腦健康研究與臨床應用的進展。博太生醫亦承諾將持續投入公益活動與教育支持，深化企業社會責任，並與醫療體系攜手打造更完整的健康照護生態。

林欣榮自2016年7月接任花蓮慈濟院長，面對西部都會區大型醫學中心快速發展，覺得花蓮慈濟不能偏安花蓮，在證嚴法師、副總執行長林碧玉及慈濟醫療法人執行長林俊龍支持下，秉持「品質提升．人才培育」的目標，與各團隊凝聚共識，落實在醫院經營上。

「醫療希望在花蓮」談到花蓮慈濟全院的努力，包括推動急重症救治能力的提升、智慧醫療應用、在偏鄉展開全人醫療整合計畫的經驗，以及災難醫療應變體系的完善等多項醫療升級。內谷也提及花蓮慈濟中西醫合療特色、中草藥研究成果。

在精準中西醫藥治療罕病、難症上，林欣榮以罹患慢性進行性腎上腺脊髓神經病型的罕病青年涂先生故事，說明去年3月，涂先生到花蓮就醫時，是胸部以下無知覺的臥床病人，經以基因體檢測找出致病相關基因，透過AI比對，找出可以提高代償基因表現量及強化的中草藥陳皮等，再加上針灸及客製化復健療程，今年6月跨出重生第一步，7月19日可以自己站立。