因沈慶京撤銷沈春池基金會文馨獎 文化部：依規定撤獎、檢討審查作業

文化部第17屆文馨獎明天舉行頒獎典禮。沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫榮獲文化部第17屆文馨獎，並受邀於11月21日出席頒獎典禮。沈春池基金會今天表示，文化部18日發文，指稱基金會董事長沈慶京因遭檢察官提起公訴，決定撤銷基金會文馨獎獲獎資格。沈春池基金會對此決議深表遺憾，認為撤銷處分理由不合法亦不合理，將向行政院提起訴願，希望獲得公平合法的對待。

文化部回應，依據《文馨獎獎勵要點》規定，得獎單位的負責人，如有違反相關法令規定，經檢察官提起公訴，得視情節輕重撤銷或廢止其得獎資格。針對沈春池文教基金會董事長（負責人）沈慶京遭檢察官依《貪污治罪條例》提起公訴案，文化部經再次召開評審會議討論，決議撤銷文馨獎獲獎資格。文化部於撤銷函除說明撤銷原因，並敘明權利救濟途徑，文化部尊重基金會依法提出訴願權利。

文化部強調，本屆文馨獎由過去資金投入作為評選依據，轉型為依文化內涵及社會影響力等為評選核心後首次辦理，強化了獎項的榮譽性及示範性。對於發生評選結果公佈後才依規定撤獎情形，文化部已重新檢討整體資格審查及相關作業過程，作為未來辦理的依據，以維護文馨獎的公信力及榮譽性。