抗生素論壇／建議雙軌並行 專家籲強化自製 推動區域合作

聯合報／ 記者沈能元陳慶安許凱婷／台北報導

抗生素的供應不足是國際議題。臺灣臨床藥學會理事長張豫立說明，抗生素在台灣供應不足的通報品項類別中，都排在前五名，而每年的通報評估案例約有卅到五十件。美國過去五年供應不足的排名中，除了中樞神經用藥，抗生素一直排名第二。學界與政府官員皆認為，應鼓勵國內藥廠研製抗生素、確保市場藥價，以強化供應鏈韌性。

台灣感染醫學症理事長張峰義直言，「藥廠不願意投入抗生素研發，已是數十年來的沉痾。」原因是「投報率不好」。對此，他建議政府應採取「雙軌並行」的戰略，對外積極引進新型抗生素；對內應強化自製，扶植本土抗生素產業。

「製造原料藥屬於高汙染產業，如美國、歐盟等先進國家都不願意做，這是所有開發國家所面臨的問題。」衛福部長石崇良解釋，即便鼓勵藥廠生產原料藥，但台灣市場小，不可能只供應台灣，若由國營事業生產原料藥，也十分困難。因此，應積極建立區域合作。

石崇良舉例，如南韓一直發展「委託開發暨製造服務」（ＣＤＭＯ），將各種醫藥品的外包生產服務，從藥物、疫苗到醫材全都涵蓋在內，而日本則是積極製造學名藥，台灣應與日、韓合作。目前食藥署長姜至剛積極進行國際聯繫，希望透過國際合作，確保原料藥穩定供應。

市場價格的管理方面，石崇良指出，政府不會介入藥品市場價格，但應避免「劣幣驅逐良幣」。針對國內生產的原料藥，或國內安全性臨床試驗獲國際學術期刊發表且增列於仿單上，及最早向主管機關為P4專利聲明且獲准核發藥品許可證的學名藥，只要符合這三項條件之一，未來健保核價任一皆可加算一成。

在藥價差的管理，石崇良表示，藥價差太過異常，就應加強檢驗與查廠，觀察藥品品質是否出現異常。其次，給予藥價差限制，當藥價差超過幾個百分比以上，健保可能要回收給付的藥費，讓劣幣不會以低成本讓醫院採購，此為醫院管理者要注意的事情。

