抗生素論壇／提升抗生素品質 緩減抗藥菌侵襲

目前，全球有愈來愈多感染症病患面對抗藥菌侵襲卻「無藥可用」。根據統計，每年約一百萬人因此失去生命，也有病患在骨髓移植、接受治療後因上述原因而在四十八小時內死亡。多位專家認為，當抗生素品質進一步提升，治療效果、有效濃度皆維持穩定，便可有效殲滅致病菌，細菌抗藥性問題也可獲得改善。

國衛院感染症與疫苗研究所長陳宜君直言，當致病菌對抗生素陸續產生抗藥性，代表抗生素黃金時代的結束，廿多年來，除了抗生素新藥研發、上市出現停滯，國際製藥大廠也面臨抗生素供應問題，因此，世界衛生組織很早就開始關切抗生素的「可近性與品質穩定性」，這不僅關係著病患治療成效，也可能影響抗藥菌的產生，對於公共衛生、安全，更是重要基礎。

在抗生素品質指標當中，抗生素「最低抑菌濃度」與細菌抗藥性的發生機率息息相關。新竹台大分院副院長盛望徽援引日本研究指出，抗生素即使成分相同，不同廠牌的「最低抑菌濃度」數值也不太一樣，其中差異可達三到廿八倍之多，當上述數值上升二到四倍，便可能引發抗藥性風險。

在台灣，盛望徽於二○一六年曾參與一項研究，這項研究主要聚焦於可用來治療肺炎等感染症的Levofloxacin（左氧氟沙星）抗生素，結果發現，雖然學名藥的品質與原廠藥相近，但部分產品在酸鹼值pH一點二的環境下，溶解速度明顯較慢，即使經過卅分鐘，仍無法完全溶解，且體外研究針對不同菌株，「最低抑菌濃度」差異甚至可達負百分之一百六十。

盛望徽建議，在抗生素品質監控上，需設立客觀標準，像藥物的「最低抑菌濃度」測試或穩定性測試等，皆可列為指標，也可用客觀檢驗法，如高效液相層析（ＨＰＬＣ）、質譜儀檢測等來分析藥物成分、純度，並與標準品比較其中差異。特別是在臨床情境下，更須明訂相關標準。同時，也須透過系統性管理減少抗生素的不當使用，減緩細菌產生抗藥性速度。

此外，為了因應抗生素抗藥性議題，世界藥學會（ＦＩＰ）也呼籲，應擴大疫苗接種，以直接降低感染發生，減少抗生素需求。臺灣臨床藥學會理事長張豫立亦認同這項觀點，他認為，現在全球已有五十六國的藥師可以執行疫苗接種，甚至有廿六國的藥師可以開立疫苗處方箋，很值得台灣效法、學習。