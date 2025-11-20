快訊

抗生素論壇／長庚分享經驗 從原料藥到通報 設智能化品管

聯合報／ 記者陳慶安許凱婷沈能元／台北報導

「醫院自己進藥後，也要進行品質把關！」衛福部長石崇良在「二○二五抗生素韌性暨品質精進」專家會議中指出，要確保抗生素品質，政府在藥物上市前會審查把關，但醫院進藥後也應負責品質監控。會議中，長庚醫院也分享，長庚體系如何從原料藥把關、臨床使用監測，到通報數據回饋，建立完整的品質管理生態系，獲得石崇良肯定。

長庚醫療財團法人行政中心藥事管理部組長陳玉瑩指出，長庚體系旗下擁有十一個機構，藥品使用量龐大，體系政策明確要求「避免市場獨占或寡占，對於相同規格品項，實施併用兩種或兩種以上廠牌的多元供應策略」。她強調：「關鍵在於非缺藥時期就建立第二廠牌的使用實績，才能在供應中斷時無縫接軌。」

此外，要納入體系合約，藥廠須在兩周內備齊送審資料，除藥品許可證、仿單外，長庚更要求廠商提供原料藥（ＡＰＩ）來源與檢驗報告，確認其與官方登錄資料一致。

在後端監測方面，長庚早在廿多年前即建立不良品通報準則。根據統計，二○二二年一月至二○二五年九月間，通報總數累積達一千九百四十件，其中全身用抗生素有一百五十三件，問題主要集中在「產品包裝」與「外觀異常」，而「雜質／異物」類通報共一○七件，多與物流運送相關。

為提升院內的通報效率，近年更將通報系統「智能化」。臨床醫師只需點選處方系統的藥品名稱，即可進入通報頁面，大幅提升臨床人員通報意願與效率。陳玉瑩舉例，若單一院區同一品項通報達三件即啟動調查，全院區達六件或相同問題達十二件則列為重點管理。這些通報數據與廠商調查報告，最終都會回饋至隔年的合約評估。

在抗生素管理問題上，藥師亦是重要的「守門人」。臺灣臨床藥學會理事長張豫立表示，藥師不僅負責醫院常規抗生素使用的審核與監測，也協助醫院建置「臨床處方資訊與決策輔助」系統，依照肝腎功能進行劑量調整或過敏警示，以降低不必要的抗生素使用，提高處方的合理性。同時也呼籲，抗生素在臨床監測上，應在國家層級或各醫院體系中進行資料彙整與分享，進行同儕比較，以利相關政策調整。

張豫立也透露，為了因應複雜的臨床需求和精準用藥，如同專科醫師、護理師，藥師專科化已是國際趨勢，目前台灣也有許多藥師取得美國感染專科的藥師專科認證，並在台灣推動專科化訓練。

