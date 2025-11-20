聽新聞
0:00 / 0:00
無垢舞蹈劇場「潮」重返國家劇院 再現30分鐘甩髮
睽違8年，無垢舞蹈劇場「潮」將重返國家戲劇院，再現近30分鐘甩髮場景。編舞家、也是無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍將親自登台，擔任「祖靈吟唱」角色，為作品唱出原始感動。
成團以來，無垢舞蹈劇場以「靜觀之身」建立獨特舞蹈語彙，一路走來，以緩慢、克制卻極具力量的身體，揭示生命與自然的連結。
今天在彩排記者會上，歌者許景淳與舞者們共演「破」片段，以祖靈吟唱開場，白鳥極力衝破冰川、甩動長髮的張力十足，展現「潮」動人的能量。
「潮」以海潮為意象，象徵生命起伏與天地循環，也象徵靈魂在生死間的往返，從靜止到流動的祭舞；正式演出中，開場以24聲鑼響與祖靈吟唱揭幕，白鳥在千米的白布甩髮，奮力地欲從封印的冰川破出，長髮甩動千回不停歇，近30分鐘甩髮場景，是無垢舞蹈最具代表性的舞作段落，充滿戲劇張力。
無垢舞蹈劇場「潮」將於11月21日至23日演出，地點在台北國家戲劇院；林麗珍則將在11月22日晚場登台。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言