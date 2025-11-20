快訊

無垢舞蹈劇場「潮」重返國家劇院 再現30分鐘甩髮

中央社／ 台北20日電
睽違8年，無垢舞蹈劇場「潮」21日起將重返國家戲劇院演出，以海潮為意象，象徵生命起伏與天地循環，也象徵靈魂在生死間的往返。兩廳院提供／中央社
睽違8年，無垢舞蹈劇場「潮」將重返國家戲劇院，再現近30分鐘甩髮場景。編舞家、也是無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍將親自登台，擔任「祖靈吟唱」角色，為作品唱出原始感動。

成團以來，無垢舞蹈劇場以「靜觀之身」建立獨特舞蹈語彙，一路走來，以緩慢、克制卻極具力量的身體，揭示生命與自然的連結。

今天在彩排記者會上，歌者許景淳與舞者們共演「破」片段，以祖靈吟唱開場，白鳥極力衝破冰川、甩動長髮的張力十足，展現「潮」動人的能量。

「潮」以海潮為意象，象徵生命起伏與天地循環，也象徵靈魂在生死間的往返，從靜止到流動的祭舞；正式演出中，開場以24聲鑼響與祖靈吟唱揭幕，白鳥在千米的白布甩髮，奮力地欲從封印的冰川破出，長髮甩動千回不停歇，近30分鐘甩髮場景，是無垢舞蹈最具代表性的舞作段落，充滿戲劇張力。

無垢舞蹈劇場「潮」將於11月21日至23日演出，地點在台北國家戲劇院；林麗珍則將在11月22日晚場登台。

劇場
×

