快訊

台積電員工五年多領45%…晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球最佳航空排名出爐！這間奪回第一寶座 我國航空名次曝光

週末短暫回暖！24日東北季風再增強 北部轉涼有雨

中央社／ 台北20日電
氣象署今天表示，明天北部、東北部及東部天氣較涼，週末東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，24日下一波東北季風增強，將再轉涼，且雨區擴大，北部地區轉為局部短暫雨。中央社
氣象署今天表示，明天北部、東北部及東部天氣較涼，週末東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，24日下一波東北季風增強，將再轉涼，且雨區擴大，北部地區轉為局部短暫雨。中央社

氣象署今天表示，明天北部、東北部及東部天氣較涼，週末東北季風減弱，各地氣溫逐漸回升，24日下一波東北季風增強，將再轉涼，且雨區擴大，北部地區轉為局部短暫雨。

交通部中央氣象署預報員蔡伊其告訴中央社記者，明天持續受到東北季風影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚也有涼意，整體的冷空氣沒有前幾天那麼強，各地低溫17、18度。

蔡伊其指出，週末氣溫將逐漸回升，23日北部高溫約攝氏26、27度，南部將來到29、30度。24日東北季風增強，北部高溫略降，中南部則與週末相近，預計25日、26日將明顯轉涼，北部26日、27日低溫約16、17度。

降雨方面，蔡伊其表示，明天基隆北海岸、東北部地區、東部地區、大台北山區有局部短暫雨，桃園以北、台東、恆春半島地區、新竹以南山區可能有零星短暫雨，其他地區雲量偏多。

週末東北季風逐漸減弱，蔡伊其表示，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區有局部短暫雨，花東地區、恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。

蔡伊其表示，24日下一波東北季風增強，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北地區有局部短暫雨，花東地區及恆春半島有零星短暫雨。他提醒，24日晚間起雨區擴大，北部地區也會轉為局部短暫雨。

蔡伊其表示，25日基隆北海岸、東半部地區可能有局部短暫雨，其他地區有機會看到陽光，而26日、27日桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區雲量增加。

東北季風 基隆 恆春
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

周日高溫上看30度「早晚溫差10度」 氣象署：下周一晚上東北季風再報到

天氣風險：下周兩波東北季風 還有熱帶低壓發展

又有熱帶系統發展恐成颱 賈新興：下周替東南部帶來水氣

白天起氣溫逐漸回升 吳德榮：下周一東北季風再南下先濕後乾

相關新聞

因沈慶京撤銷沈春池基金會文馨獎 文化部：依規定撤獎、檢討審查作業

文化部第17屆文馨獎明天舉行頒獎典禮。沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫榮獲文化部第17屆文馨獎，...

沒事就塞耳機 降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力…醫指「這時間」就該休息

上下班通勤、辦公備考，不少人已經把「耳機」當作生活必備項目，甚至當作是隔絕外界，讓自己可處於「me time」的重要夥伴...

才傳老婦悶死身障兒…斷食善終再引討論 石崇良定調：目前非常規醫療

日前台北市發生一起老婦疑似不堪照顧負荷，悶死照顧22年的身障兒子憾事。近期，社群熱議，台中市立復健醫院前院長畢柳鶯一篇貼...

因沈慶京遭文化部撤銷文馨獎 沈春池基金會將提訴願籲「文化歸文化」

文化部第17屆文馨獎明天舉行頒獎典禮。沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫榮獲文化部第17屆文馨獎，...

「醫療希望在花蓮」 林欣榮以新書與北醫師生分享花蓮慈濟與東部經驗

花蓮慈濟醫院院長林欣榮最近出版「醫療希望在花蓮」一書，今天下午到台北醫學大學醫學院，與北醫師生分享慈濟經驗。他表示，花蓮...

無垢舞蹈劇場「潮」重返國家劇院 再現30分鐘甩髮

睽違8年，無垢舞蹈劇場「潮」將重返國家戲劇院，再現近30分鐘甩髮場景。編舞家、也是無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍將親自登台，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。