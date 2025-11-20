台中榮總採精準醫療 4期肺癌病人存活逾6年

每年11月是世界肺癌月，台中榮總今天表示，隨著科技突破與精準醫療的應用，第4期肺癌患者在合適的治療與照護下，能長期存活，1名7旬婦人就創下病情穩定6年的案例。

台中榮總今天舉行記者會，由胸腔部胸腔腫瘤科主任曾政森及醫師李柏昕在會中說明，採精準醫療治療第4期肺癌患者，改寫病人命運，存活逾6年的個案。

曾政森表示，隨著科技突破與精準醫療的應用，第4期肺癌患者的治療選擇日益多元，許多人在合適的治療與照護下能長期存活，同時維持生活品質。衛福部國健署統計，在台中榮總團隊精準診斷與整合團隊照護下，第4期非小細胞肺癌5年存活率達2成，是全國平均的1.3倍。

以1名45歲男性患者為例，曾政森說，患者6年前摸到右頸腫塊就醫，確診為第4期肺腺癌合併腦部多處轉移。中榮胸腔部團隊為患者進行免疫染色檢測，發現腫瘤免疫指數（PD-L1）表現高，採取免疫治療合併化學治療，成功控制腫瘤、減輕疼痛，患者日前重返職場。

李柏昕表示，1名79歲的女性患者6年前因咳嗽、喉嚨癢就醫，發現第4期肺腺癌。抗癌第2年病情復發，中榮安排患者接受臨床試驗基因檢測，發現帶有罕見癌基因KRAS G12C突變，口服標靶藥物4個月改善胸痛，有效控制病況。患者病情穩定長達6年，是長期存活典範案例。

李柏昕指出，精準醫療的核心在於「為每位病人找到最適合、最有效、副作用最小的治療。」中榮研究顯示，若基因檢測能配對到合適的標靶藥物，不僅效果優於傳統化學治療，副作用也相對輕微，整體存活期相對傳統治療能更延長。

李柏昕認為，即使無法配對到標靶藥物，免疫治療是一種透過解除腫瘤對免疫系統的「剎車」作用，重新喚醒免疫細胞攻擊癌細胞的治療方式，同樣展現令人期待的效果。