台中榮總採精準醫療 4期肺癌病人存活逾6年

中央社／ 台中20日電

每年11月是世界肺癌月，台中榮總今天表示，隨著科技突破與精準醫療的應用，第4期肺癌患者在合適的治療與照護下，能長期存活，1名7旬婦人就創下病情穩定6年的案例。

台中榮總今天舉行記者會，由胸腔部胸腔腫瘤科主任曾政森及醫師李柏昕在會中說明，採精準醫療治療第4期肺癌患者，改寫病人命運，存活逾6年的個案。

曾政森表示，隨著科技突破與精準醫療的應用，第4期肺癌患者的治療選擇日益多元，許多人在合適的治療與照護下能長期存活，同時維持生活品質。衛福部國健署統計，在台中榮總團隊精準診斷與整合團隊照護下，第4期非小細胞肺癌5年存活率達2成，是全國平均的1.3倍。

以1名45歲男性患者為例，曾政森說，患者6年前摸到右頸腫塊就醫，確診為第4期肺腺癌合併腦部多處轉移。中榮胸腔部團隊為患者進行免疫染色檢測，發現腫瘤免疫指數（PD-L1）表現高，採取免疫治療合併化學治療，成功控制腫瘤、減輕疼痛，患者日前重返職場。

李柏昕表示，1名79歲的女性患者6年前因咳嗽、喉嚨癢就醫，發現第4期肺腺癌。抗癌第2年病情復發，中榮安排患者接受臨床試驗基因檢測，發現帶有罕見癌基因KRAS G12C突變，口服標靶藥物4個月改善胸痛，有效控制病況。患者病情穩定長達6年，是長期存活典範案例。

李柏昕指出，精準醫療的核心在於「為每位病人找到最適合、最有效、副作用最小的治療。」中榮研究顯示，若基因檢測能配對到合適的標靶藥物，不僅效果優於傳統化學治療，副作用也相對輕微，整體存活期相對傳統治療能更延長。

李柏昕認為，即使無法配對到標靶藥物，免疫治療是一種透過解除腫瘤對免疫系統的「剎車」作用，重新喚醒免疫細胞攻擊癌細胞的治療方式，同樣展現令人期待的效果。

患者 台中榮總 肺癌
相關新聞

沒事就塞耳機 降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力…醫指「這時間」就該休息

上下班通勤、辦公備考，不少人已經把「耳機」當作生活必備項目，甚至當作是隔絕外界，讓自己可處於「me time」的重要夥伴...

才傳老婦悶死身障兒…斷食善終再引討論 石崇良定調：目前非常規醫療

日前台北市發生一起老婦疑似不堪照顧負荷，悶死照顧22年的身障兒子憾事。近期，社群熱議，台中市立復健醫院前院長畢柳鶯一篇貼...

因沈慶京遭文化部撤銷文馨獎 沈春池基金會將提訴願籲「文化歸文化」

文化部第17屆文馨獎明天舉行頒獎典禮。沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫榮獲文化部第17屆文馨獎，...

廚餘去化卡關？立委考察環保科技公司 業者公開零碳排製程

立法院社會福利及衛生環境委員會今天中午由農業部、環境部人員陪同，前往桃園市泓橋環保科技工程公司，了解廚餘去化技術和成果，...

上任後事必躬親！石崇良任內首次過生日 願望是「多陪老婆」

衛福部長石崇良今年9月1日接任部長職位，今天首次在部長任內過生日。他上任後幾乎事必躬親，親自上陣稽查加熱菸，醫界各項研討...

台灣AI影響性研究中心啟動 導入AI臨床試驗盼供健保共擬會給付參考

AI輔助醫療診斷及輔助治療愈來愈普及，衛福部自2024年啟動AI影響性研究中心制度，建立完整的本土臨床試驗（RCT）與醫...

