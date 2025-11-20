廚餘去化卡關？立委考察環保科技公司 業者公開零碳排製程

立法院社會福利及衛生環境委員會今天中午由農業部、環境部人員陪同，前往桃園市泓橋環保科技工程公司，了解廚餘去化技術和成果，並認為泓橋日處理量可達100噸，3小時就能完成一個批次，並產出無汙染、零碳排的農作肥料、高品質飼料營養水，可作為全國廚餘去化政策的重要參考。

泓橋環保科技董事長張永煬表示，泓橋長期投入廚餘資源化技術，成功將廚餘轉化為可溯源的有機肥料與有機營養液，落實循環農業，並協助農民改善土壤、提升畜牧飼料安全性，回饋家鄉觀音區，在地人需要肥料都免費提供。

這項該技術2022年榮獲國家產業創新獎，也是第一個以廚餘環保技術獲得大獎的企業，台積電、日月光也曾贏得這項殊榮。

張永煬說，台灣黑豬肉質優異、風味獨特，是許多饕客心中的第一名，但是因為用廚餘養豬與飼料來源不透明，形象無法像日本和牛、西班牙伊比利豬一樣走向國際。

「問題不是黑豬不好，而是過去的飼養方式缺乏國際能理解的標準。」張永煬指出，日本早在多年前便由政府主導建立統一蒸煮廠，全程監控廚餘收集、蒸煮、滅菌、製作、滅菌處理，製程符合法規還能溯源，液體飼料安全衛生，成功提肉品品質並進軍海外市場。

張永錫說，他相信台灣若能比照日本模式，建立合規、透明、高端的廚餘循環體系，黑豬產業一定能真正走向國際；泓橋公司的技術目前可完整做到廚餘去化及製作有機肥料，關鍵為經由酵素技術轉化產生的肥料可以改善土壤，減少對化肥的依賴。

另外，泓橋去化廚餘的製程還能產出有機營養液飼料，可與酒糟、豆餅等混合，提供豬隻高品質、低風險飼料，而且製程可以達到溯源與減碳效益，落實循環經濟，同時強化畜牧防疫安全。

張永煬說，台灣黑豬只占全台畜養量 8%，卻是許多家庭願意花較多錢購買的珍貴肉品。如果台灣能以政府與產業合作，建立像日本那樣的「廚餘蒸煮示範中心」，讓黑豬飼養從源頭就具備高規格、可溯源，未來台灣黑豬也能成為國際名廚指定、遊客到台灣必吃的觀光美食代名詞。

立委涂權吉今天也到場，並表示市長張善政之前稱許泓橋是桃園的驕傲，因為這套技術可以100%完全處理廚餘，經過去化與分解後，液態部分可以作為養豬的液態飼料；固體分解後則能製成有機肥料，等於完全去化廚餘沒有汙染和碳排問題，不像掩埋或焚燒會造成衍生垃圾問題、碳排問題，而且焚燒也會減短焚化爐的壽命。今天立法院來這裡考察，希望政府單位能夠重視，讓桃園這麼優良的技術能推廣到其他縣市，有效處理廚餘問題。

對於台中單一養豬場爆發非洲豬瘟事件，政府暫時禁止廚餘養豬，未來是否會在恢復？環境部政務次長沈志修表示，如果要解禁廚餘養豬，須達成幾項前提，包含必須可即時監控、完備的稽查及法令。像蒸煮過程必須採用「90°C高溫蒸煮、1小時」，能夠即時監控；一旦監控顯示沒達標，蒸煮失敗，系統會立即發出警訊給環保與農業單位，相關單位會對該養豬場執行即時管理。

沈志修指出，泓橋的製程是堆肥化模式，三個小時即可快速堆肥化，產生可再利用的肥料，可提供給各縣市環保局參考，希望讓廚餘有多元的去化管道，各縣市依需求選擇最適合的方式。