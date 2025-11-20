上任後事必躬親！石崇良任內首次過生日 願望是「多陪老婆」

衛福部長石崇良今年9月1日接任部長職位，今天首次在部長任內過生日。他上任後幾乎事必躬親，親自上陣稽查加熱菸，醫界各項研討會、醫學會、記者會等，也都出席力挺。他今天出席新任衛福部社家署長周道君布達典禮，被現場媒體問及生日願望時，低調表示，希望大家以正事為主，「沒有特別願望，只希望有多一些時間陪伴老婆。」

簡短回應生日願望後，石崇良話鋒一轉，說明近期衛福部多項新制。他提到，近期預告新規，擬將「耳鼻喉科」改名為「耳鼻喉頭頸外科」，而這項更名其實是耳鼻喉科醫學會主動提出，也符合全球趨勢，傳統耳鼻喉科，會令人誤會醫師只能治療耳、鼻、喉3部位，其實耳鼻喉專科醫師，接受完整頭頸部外科訓練，「正明只是為了與訓練內容一致。」

石崇良強調，耳鼻喉科改名為耳鼻喉頭頸外科，民眾權益不會影任何影響，且為了簡政便民，開業醫師及各家醫院，不必更換科別招牌，醫事人員證件、證書，也暫時不必更換，等到下一次更新證件時，再一併更新即可。

另，衛福部近期預告「特管辦法」修法，擬禁止未完成畢業後一般醫學訓練（PGY）醫師直接從事醫學美容業務。石崇良強調，醫美也會發生醫療傷害，並非完全沒有副作用，雖然尋求醫美服務的民眾，多數身體健康，並無醫療急迫性，但若因醫師訓練不夠完整，而對民眾造成額外風險，「這在醫學倫理上需要檢討，因此要求完成PGY訓練才能執行醫美。」

石崇良說，醫師並非一畢業就可獨立執行業務，因此才有住院醫師訓練要求，不論一般科、次專科等，都要完成住院醫師業務才能執業，目前只有醫美出現未經完整訓練醫師執業，這必須導正回來，回歸正規醫療教育程序，民眾把生命交付給醫療人員，醫界當然應該用「最慎重、最恭敬的心情，完成必要訓練。」

至於新制會影響多少醫師，石崇良說，目前衛福部醫事司統計，共600餘位醫師未完成PGY訓練，但無法確認他們是否都在從事醫學美容，僅能確認這些醫師不在醫事司執業登記系統上。