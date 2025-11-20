因沈慶京遭文化部撤銷文馨獎 沈春池基金會將提訴願籲「文化歸文化」

文化部第17屆文馨獎明天舉行頒獎典禮。沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫榮獲文化部第17屆文馨獎，並受邀於11月21日出席頒獎典禮。沈春池基金會今天表示，文化部18日發文，指稱基金會董事長沈慶京因遭檢察官提起公訴，決定撤銷基金會文馨獎獲獎資格。沈春池基金會對此決議深表遺憾，認為撤銷處分理由不合法亦不合理，將向行政院提起訴願，希望獲得公平合法的對待。

「基金會被肯定的是遷台歷史記憶庫這部分，而不是董事長是誰。」沈春池基金會執行長石靜文表示，基金會是法人、不是個人，卻因董事長遭提起公訴便取消基金會的獎項，相當不合理，她希望「文化歸文化」。

今年是文馨獎轉型「文化平權」獎項後首度辦理，改以專案計畫之文化內涵、社會影響力及推動改變潛能等，做為評選核心。石靜文認為，今年是以「計畫內容」做為評選標準，「如此被肯定更重要」。本屆總共有55個單位、72件專案報名參獎，評選競爭非常激烈。

石靜文表示，基金會申請文馨獎時，董事長已經被起訴了、基金會也檢附相關資料。卻在基金會被通知出席頒獎典禮，決定當日由董事長沈慶京代為前往頒獎典禮後，收到撤銷的消息。她透露，期間文化部委託的頒獎典禮製作團隊至基金會拍攝得獎，當時便告知是董事長沈慶京前往。

沈春池基金會表示，基金會「搶救遷台歷史記憶庫」專案參獎，於眾多專案中脫穎而出，成為本屆六個獲得文馨獎的基金會之一。獲獎理由為「透過影音記錄徵集遷臺人物故事，並以展覽、課程與巡迴推廣，逐步建立起系統化的典藏資料庫，兼顧多元族群視角，保存戰後社會重要史料，為文化資產保存與研究建立長期典範。」文化部10月16日於官網公布得獎名單，並通知基金會出席頒獎典禮，期間文化部委託的頒獎典禮製作團隊亦至基金會拍攝得獎感言及專案內容簡介。基於此計畫的推動源起與支持，本會決定當日由董事長沈慶京代為前往頒獎典禮。