台灣AI影響性研究中心啟動 導入AI臨床試驗盼供健保共擬會給付參考

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
AI輔助醫療診斷及輔助治療愈來愈普及，衛福部自2024年啟動AI影響性研究中心制度，並建立完整的本土臨床試驗（RCT）與醫療科技評估（HTA）。記者翁唯真／攝影
AI輔助醫療診斷及輔助治療愈來愈普及，衛福部自2024年啟動AI影響性研究中心制度，並建立完整的本土臨床試驗（RCT）與醫療科技評估（HTA）。記者翁唯真／攝影

AI輔助醫療診斷及輔助治療愈來愈普及，衛福部自2024年啟動AI影響性研究中心制度，建立完整的本土臨床試驗（RCT）與醫療科技評估（HTA）。衛福部資訊處長李建璋表示，過去RCT引用國外資訊推估，目前台灣共有5個醫學中心進行AI相關臨床試驗累積數據，盼透過AI結合臨床試驗，若成效好，將研議是否可納入健保。

為推動AI醫療產品的臨床實證與政策落地，衛福部資訊處今舉辦「台灣AI影響性研究中心聯合啟動大會暨國際研討會」（Taiwan Clinical AI Impact Forum 2025），正式宣告台灣AI影響性研究制度啟動。此次活動聚焦「以臨床實證推動AI醫療創新」主軸，展現台灣在建立AI臨床效益與醫療經濟影響評估的重要里程碑。

李建璋表示，AI技術在影像判讀、疾病預測與臨床決策支援等領域發展迅速，但其臨床效益與醫療經濟價值尚待以科學方法驗證。衛福部自2024年啟動「AI影響性研究中心」制度，於台北榮總、台中榮總、三軍總醫院、成大醫院及台大醫院等5家醫學中心設置AI影響性研究中心示範據點，推動跨院臨床實證、中央審查委員會（C-IRB）與多中心資料串流分析機制，形成台灣AI臨床試驗與健保給付評估的重要基礎。

李建璋說，過去健保署要將新藥或是給付的醫療項目，大多數都是套用國外的RCT數據推估，來算是否符合CP值。為讓台灣有本土數據可以更加精確，現在有5家醫院透過導入AI做各項技術臨床試驗，未來可以將數據提供給健保署的HTA評估中心，並送交健保共擬會，由專家、學者及民眾代表討論是否納入健保給付。

李建璋表示，以目前來看納入健保範圍內的藥物，給付幾乎都會一直納保，因此前期審慎、嚴謹設計相當重要，預計3年後可以將相關內容送交共擬會。

台北榮總以「從治理到臨床」說明AI影響性研究中心建置實務與肺癌LDCT-AI隨機試驗的設計與執行經驗；台大醫院則從眼科AI驗證延伸至一般門診臨床試驗，分享以隨機臨床試驗實證推動AI輔助診斷系統應用；三總以最低成本執行介入性研究，評估AI-心電圖請付績效模式對ST段上升型心肌梗塞（STEMI）的影響與潛在商業模式；台中榮總以VeriOsteo OP®智骨篩為例，說明AI影響性中心建置與多中心CIRB實作挑戰；成大醫院從婦癌影像身體組成與化療劑量的雙向研究出發，展示如何由臨床實證走向價值創造，連結南部AI生態系與健保決策，充分體現「由實證到給付」的政策願景。

