快訊

台積電員工五年多領45%…晶片廠紛加薪搶人留才 她卻說問題不在錢

全球最佳航空排名出爐！這間奪回第一寶座 我國航空名次曝光

租賃專法研修引關注 立委促完善管委會與房客關係、建立行政裁決

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
20日的「健全住宅租賃市場」公聽會上，立委、學者專家提供如強化納管管委會、建立快速紛爭解決機制等建議。（牛煦庭臉書）
20日的「健全住宅租賃市場」公聽會上，立委、學者專家提供如強化納管管委會、建立快速紛爭解決機制等建議。（牛煦庭臉書）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「租客有時候並非社區住戶，與管委會有糾紛時很難處理！」藍委牛煦庭20日在租屋修法公聽會建議，租賃專法修法時應該納入管委會，不要只有管理房東、業者與租客，同時他也建議要建立快速的租屋爭議解決機制。學者江穎慧則強調，目前租賃市場會公布租金中位數，但對租房熱區恐難約束，盼加強調查。

考量管委會與房客

內政委員會召委、民進黨立委王美惠20日召開「如何健全住宅租賃市場及租賃雙方權益保障」的修法公聽會，討論內政部將修正《租賃專法》，包括保障3年租期、限制續約漲幅與房客權益保障。國民黨立委牛煦庭則指出，如今社區大樓已是都市主要租屋型態，但管委會與房客的互動關係尚未釐清，盼修法調整。

牛煦庭舉例，管委會可能會要求房客付保證金，而租客也可能有擾鄰行為，但因房東不在而無法管理，未來在修法時要合併考量；另外，應該建立除了訴訟以外的有效爭端解決機制，畢竟法院訴訟往往要動輒1年以上，訴訟金額甚至可能超過租房爭端金額，而若要由消保官或調解委員會處理，則要雙方同意，但雙方互不相讓的機會很高。

建立租屋行政裁決

「希望能比照勞資爭議，建立行政裁決機制！」牛煦庭建議。租賃住宅全聯會理事張慎剛則反映說，《公證法》也有修正的必要，雖然租房契約經過第三方公證，可以降低租屋糾紛率，雖然對於承租人交還房屋，給付租金及違約金，出租人返還押租金等事項，不須訴訟就可請求法院強制執行，但卻需要等到租期屆滿，這對房東不公平，應該修法調整。

政大地政系助理教授江穎慧則說，目前定期針對租賃市場公布租金中位數價格資訊是好事，可改善過去長期租賃資訊不太透明的狀況，但可能還有改進的空間，畢竟有些地區會是就業與就學熱區，或是未來有交通建設改善的狀況，租金中位數就會有很大變動，且與實際感受有大落差，要設法強化公開。

學生是租屋弱勢

「學生其實也是弱勢租屋族！」台灣青年民主協會常務監事陳翊晉指出，很多異鄉求學的學生沒有收入，又是短期租客，大二可能就會因為學校宿舍不夠被迫租房，必須要依賴父母或是打工，使得議價能力更低。他也說，學生還有性別安全與租屋歧視等問題，希望政府可用小坪數單人套房的社會住宅協助學生，並提供更多制度性保障。

【更多精采內容，詳見

修法 管委會 牛煦庭
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

國民黨副主席張榮恭赴陸與會影展 牛煦庭：接任前已敲定

陸通緝沈伯洋引波瀾…被中共通緝能出國？陸委會：要審慎評估

賴總統喊話韓國瑜聲援 藍委替沈伯洋不值：被威脅了還要被總統消費

憂大陸管制稀土出口衝擊無人機產業 龔明鑫：2030年前達3分之1自給率

相關新聞

因沈慶京撤銷沈春池基金會文馨獎 文化部：依規定撤獎、檢討審查作業

文化部第17屆文馨獎明天舉行頒獎典禮。沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫榮獲文化部第17屆文馨獎，...

沒事就塞耳機 降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力…醫指「這時間」就該休息

上下班通勤、辦公備考，不少人已經把「耳機」當作生活必備項目，甚至當作是隔絕外界，讓自己可處於「me time」的重要夥伴...

才傳老婦悶死身障兒…斷食善終再引討論 石崇良定調：目前非常規醫療

日前台北市發生一起老婦疑似不堪照顧負荷，悶死照顧22年的身障兒子憾事。近期，社群熱議，台中市立復健醫院前院長畢柳鶯一篇貼...

因沈慶京遭文化部撤銷文馨獎 沈春池基金會將提訴願籲「文化歸文化」

文化部第17屆文馨獎明天舉行頒獎典禮。沈春池文教基金會今年原本以「搶救遷台歷史記憶庫」專案計畫榮獲文化部第17屆文馨獎，...

「醫療希望在花蓮」 林欣榮以新書與北醫師生分享花蓮慈濟與東部經驗

花蓮慈濟醫院院長林欣榮最近出版「醫療希望在花蓮」一書，今天下午到台北醫學大學醫學院，與北醫師生分享慈濟經驗。他表示，花蓮...

無垢舞蹈劇場「潮」重返國家劇院 再現30分鐘甩髮

睽違8年，無垢舞蹈劇場「潮」將重返國家戲劇院，再現近30分鐘甩髮場景。編舞家、也是無垢舞蹈劇場藝術總監林麗珍將親自登台，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。