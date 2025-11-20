租賃專法研修引關注 立委促完善管委會與房客關係、建立行政裁決

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「租客有時候並非社區住戶，與管委會有糾紛時很難處理！」藍委牛煦庭20日在租屋修法公聽會建議，租賃專法修法時應該納入管委會，不要只有管理房東、業者與租客，同時他也建議要建立快速的租屋爭議解決機制。學者江穎慧則強調，目前租賃市場會公布租金中位數，但對租房熱區恐難約束，盼加強調查。

考量管委會與房客

內政委員會召委、民進黨立委王美惠20日召開「如何健全住宅租賃市場及租賃雙方權益保障」的修法公聽會，討論內政部將修正《租賃專法》，包括保障3年租期、限制續約漲幅與房客權益保障。國民黨立委牛煦庭則指出，如今社區大樓已是都市主要租屋型態，但管委會與房客的互動關係尚未釐清，盼修法調整。

牛煦庭舉例，管委會可能會要求房客付保證金，而租客也可能有擾鄰行為，但因房東不在而無法管理，未來在修法時要合併考量；另外，應該建立除了訴訟以外的有效爭端解決機制，畢竟法院訴訟往往要動輒1年以上，訴訟金額甚至可能超過租房爭端金額，而若要由消保官或調解委員會處理，則要雙方同意，但雙方互不相讓的機會很高。

建立租屋行政裁決

「希望能比照勞資爭議，建立行政裁決機制！」牛煦庭建議。租賃住宅全聯會理事張慎剛則反映說，《公證法》也有修正的必要，雖然租房契約經過第三方公證，可以降低租屋糾紛率，雖然對於承租人交還房屋，給付租金及違約金，出租人返還押租金等事項，不須訴訟就可請求法院強制執行，但卻需要等到租期屆滿，這對房東不公平，應該修法調整。

政大地政系助理教授江穎慧則說，目前定期針對租賃市場公布租金中位數價格資訊是好事，可改善過去長期租賃資訊不太透明的狀況，但可能還有改進的空間，畢竟有些地區會是就業與就學熱區，或是未來有交通建設改善的狀況，租金中位數就會有很大變動，且與實際感受有大落差，要設法強化公開。

學生是租屋弱勢

「學生其實也是弱勢租屋族！」台灣青年民主協會常務監事陳翊晉指出，很多異鄉求學的學生沒有收入，又是短期租客，大二可能就會因為學校宿舍不夠被迫租房，必須要依賴父母或是打工，使得議價能力更低。他也說，學生還有性別安全與租屋歧視等問題，希望政府可用小坪數單人套房的社會住宅協助學生，並提供更多制度性保障。

【更多精采內容，詳見 】