2025世界糖尿病日！民眾稱少量多餐控醣 醫：定時定量最健康

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林基督教醫院呼應2025世界糖尿病日而舉辦「控醣百分百，健康才精彩」，透過健康講座和闖關遊戲傳達減糖、控醣重要性。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林基督教醫院呼應2025世界糖尿病日而舉辦「控醣百分百，健康才精彩」，透過健康講座和闖關遊戲傳達減糖、控醣重要性。記者簡慧珍／攝影

今年11月14日是2025世界糖尿病日，二林基督教醫院今舉辦「控醣百分百，健康才精彩」，透過健康講座和闖關遊戲傳達減糖、控醣重要性，有民眾說自己少量多餐控制血糖醫師建議定時定量較能控制血糖穩定。

二基在醫療大樓大廳舉辦闖關遊戲、有獎問答及營養師示範，指導民眾選擇低 GI 食物、減少精製糖攝取、平衡六大類食物的健康要訣，從醫學健康講座、食物九宮格、醣類選選看遊戲中建立「定時定量、聰明控醣」的核心健康概念。

「糖與慢性病的關係」講座家醫科陳彤瑄說，台灣洗腎前兩大原因都與沒好好控制身體醣分有關，醣分失控不但傷腎，還會影響新陳代謝、手麻腳麻，嚴重時發生視網膜病變、腎臟病、周邊神經病變、心血管疾病，民眾可透過健檢知道醣分有無失控，罹患三高（高血壓、高血糖、高血脂）民眾應定期健檢預防相關併發症。

陳彤瑄又說，控醣從減糖做起，應多食用低GI（升糖指數）食物、非加工品的原型食物、各類蔬菜及盡量不喝含糖飲料，低GI水果包括芭樂、小番茄、奇異果，原型食物例如雜糧五穀類。在場民眾稱常吃在地農產品西瓜、芒果、香蕉、木瓜、柳丁。陳彤瑄回答說，西瓜、芒果、香蕉偏甜，木瓜屬中GI水果，柳丁、櫻桃、蘋果GI都不高。

有民眾問多久吃一次蛋糕比較好，陳彤瑄說，每周一次，每次分量比手掌小一半以上還可以，如果每天吃一塊蛋糕而且是巧克力口味，「您的醫師會很頭痛喔。」

有民眾告訴營養師吳怡萱，採少量多餐控制血糖。吳怡萱回答表示，少量多餐可能讓血糖起伏不定，反而傷害大腦，所有食物都有含糖，最好定時定量，食用低GI食物，民眾可在二基活動中用更輕鬆、更有趣的方式理解「減糖、控醣」重要性，學會實際可行的健康策略。

