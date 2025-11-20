2025世界糖尿病日！民眾稱少量多餐控醣 醫：定時定量最健康

今年11月14日是2025世界糖尿病日，二林基督教醫院今舉辦「控醣百分百，健康才精彩」，透過健康講座和闖關遊戲傳達減糖、控醣重要性，有民眾說自己少量多餐控制血糖，醫師建議定時定量較能控制血糖穩定。

二基在醫療大樓大廳舉辦闖關遊戲、有獎問答及營養師示範，指導民眾選擇低 GI 食物、減少精製糖攝取、平衡六大類食物的健康要訣，從醫學健康講座、食物九宮格、醣類選選看遊戲中建立「定時定量、聰明控醣」的核心健康概念。

「糖與慢性病的關係」講座家醫科陳彤瑄說，台灣洗腎前兩大原因都與沒好好控制身體醣分有關，醣分失控不但傷腎，還會影響新陳代謝、手麻腳麻，嚴重時發生視網膜病變、腎臟病、周邊神經病變、心血管疾病，民眾可透過健檢知道醣分有無失控，罹患三高（高血壓、高血糖、高血脂）民眾應定期健檢預防相關併發症。

陳彤瑄又說，控醣從減糖做起，應多食用低GI（升糖指數）食物、非加工品的原型食物、各類蔬菜及盡量不喝含糖飲料，低GI水果包括芭樂、小番茄、奇異果，原型食物例如雜糧五穀類。在場民眾稱常吃在地農產品西瓜、芒果、香蕉、木瓜、柳丁。陳彤瑄回答說，西瓜、芒果、香蕉偏甜，木瓜屬中GI水果，柳丁、櫻桃、蘋果GI都不高。

有民眾問多久吃一次蛋糕比較好，陳彤瑄說，每周一次，每次分量比手掌小一半以上還可以，如果每天吃一塊蛋糕而且是巧克力口味，「您的醫師會很頭痛喔。」

有民眾告訴營養師吳怡萱，採少量多餐控制血糖。吳怡萱回答表示，少量多餐可能讓血糖起伏不定，反而傷害大腦，所有食物都有含糖，最好定時定量，食用低GI食物，民眾可在二基活動中用更輕鬆、更有趣的方式理解「減糖、控醣」重要性，學會實際可行的健康策略。