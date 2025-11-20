快訊

無風無雨也出事！剛開出賣場 桃園女連人帶車墜捷運工地8米深坑

經典賽中華隊定出43人名單 1月15日開始集訓

日本熊害「狗狗連環遇襲」 獸醫曝理由：鎖定吞食犬隻這2塊內臟

沒事就塞耳機 降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力…醫指「這時間」就該休息

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。記者陳雨鑫／攝影
常使用降噪耳機，容易讓音量愈放愈大，恐增加聽損風險。記者陳雨鑫／攝影

上下班通勤、辦公備考，不少人已經把「耳機」當作生活必備項目，甚至當作是隔絕外界，讓自己可處於「me time」的重要夥伴，但如果長時間佩戴耳機，恐增加聽損風險。雙和醫院耳鼻喉科主治醫師陳俊天表示，耳機若佩戴超過一小時就應該要讓耳朵休息，長時間壓迫就可能增加耳朵感染以及聽損的風險。

一名30歲多歲的男性患者，耳朵經常發癢，屬於油性耳朵的他，常感到耳內流出分泌物，偶爾會出現「耳臭味」。陳俊天說，進一步詢問該名患者的日常習慣，發現他長時間配戴耳塞式耳朵，外耳道長時間處於封閉、悶熱且潮濕的環境，導致耳內細菌滋生，檢測發現不只有細菌感染，還有黴菌感染。

陳俊天表示，國人愈來愈常使用耳塞式耳機，特別是「降噪」耳機，幫助阻絕自己外界的聲音，坊間的降噪耳機，多是「主動降噪」，先偵測外界噪音，並釋放出與噪音相反的聲波，兩者互相抵消，就像水波互相碰撞後消失，達到阻隔外界聲音的效果，也因為降噪耳機阻絕外界的聲音效果極佳，也會讓民眾使用時，放出的聲音，容易比平時大、使用時間更長。

臨床上有不少患者，來診時主訴，耳朵聽到的聲音常霧霧的，甚至有時會聽到呼大呼小的聲音，偶爾會伴隨耳鳴。陳俊天說，當聽覺出現類似症狀時，一定要盡速就醫，釐清是否已經影響到聽力，又或是感染引起的不適症狀，無論是否有影響到聽力，使用耳機一定要注意「60/60原則」，音量不超過60％，一次最長使用60分鐘，就得讓耳朵休息。

耳罩式、耳塞式和入耳式耳機優缺點：

1.耳罩式耳機

優點：包覆整個耳廓、有效隔絕環境噪音、對耳膜的直接衝擊相對較小

缺點：長時間配戴，造成耳朵周圍壓迫感，甚至引起悶熱或皮膚不適

2.耳塞式耳機

優點：耳機輕巧、方便攜帶，不會完全密封外耳道，透氣性較好

缺點：隔音效果有限，容易在嘈雜環境中將音量調高

3.入耳式耳機

優點：耳機直接伸入外耳道，有效隔絕外界噪音，較低音量就能聽清楚細節

缺點：聲源離耳膜近，音量過高會對聽力衝擊大，外耳道也容易增加耳垢堆積與細菌滋生的機會

陳俊天說，不管選用哪種耳機，都有可能因長時間使用而形成壓迫，或是造成疼痛與發炎情況，建議耳機使用完後要記得清潔保養，將殘留在耳機上的耳垢擦拭乾淨，也應在使用60分鐘後休息，除了耳機音量不要過大，日常生活中，可用手機或智慧型手錶監測環境分貝數，避免處在85到90分貝的環境超過1小時，降低聽損風險。

耳朵 噪音
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/25，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

閱讀數學／中文怪物的聽力有多好？（下）

70歲老翁「每天聽音樂」腦袋變靈光 醫曬研究數據：是真的

老師高鐵上改作業「紅筆刷刷響」2度被要求小聲 網猜：不是覺得吵

律師指粿粿刻意營造范姜彥豐「軟飯男」形象　酸：到底有幾個家人

相關新聞

大苑子遭爆「沒買石虎柳丁」但已註冊商標！業者低調回應：已下架

大苑子近日爆發以「石虎柳丁」製作產品，同時發布相關主題宣傳影片，卻被農場爆料「一顆石虎柳丁都沒有買」，同時還遭爆料已經註...

言情小說時代落幕！萬達盛熄燈 席絹「最後情書」宣告封筆、于晴也說再見

台灣言情小說龍頭「萬達盛出版社」17日宣布結束營業，多部作品曾改編電視劇、紅遍兩岸的作家席絹、于晴也以公開信道別，其中席絹更以「最後一封情書」為題，宣告從此封筆，雖遺憾以文字說故事的時代被AI、影音取

沒事就塞耳機 降噪耳機恐悄悄吃掉你的聽力…醫指「這時間」就該休息

上下班通勤、辦公備考，不少人已經把「耳機」當作生活必備項目，甚至當作是隔絕外界，讓自己可處於「me time」的重要夥伴...

才傳老婦悶死身障兒…斷食善終再引討論 石崇良定調：目前非常規醫療

日前台北市發生一起老婦疑似不堪照顧負荷，悶死照顧22年的身障兒子憾事。近期，社群熱議，台中市立復健醫院前院長畢柳鶯一篇貼...

2025金馬創投國際合製創新高 《引魂燈》獲得「udnFunLife IP延伸潛力獎」

2025本屆金馬創投會議於11月17日至19日展開為期三天密集的活動，吸引近六百位影視工作者共襄盛舉。本屆FPP（電影企劃）、WIP（已經完成或即將完成拍攝的電影企劃）以及劇集（Series）共有64件入選企劃案，與來自世界各地的137間投資方代表進行了高達1730場會議，昨日舉辦頒獎典禮，總獎額超過700萬。

到底買了沒？大苑子「石虎柳丁」宣稱惹議！採購國產鮮果的永續定位為何翻車？

大苑子2025年11月17日聲稱「台灣鮮搾柳丁綠」產品「全面使用石虎柳丁」並發布相關宣傳圖片與影音後，引發南投中寮長壽天然農場反駁，指出今年並未供應任何石虎柳丁給大苑子，卻在宣傳影片中被呈現為合作關係，事件迅速從供貨爭議延伸至石虎友善宣稱的可信度。雖然大苑子長期採購國產鮮果，當永續敘事未臻精準、甚至並未實際採購，對於國產農業再長期的善意投入也可能面臨信任挑戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。