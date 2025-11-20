稻草人現代舞蹈團「有可能．但現在不行」 22日起台中演出3場

快訊

中央社／ 台中20日電
稻草人現代舞蹈團20日在台中國家歌劇院小劇場舉行演出記者會，宣告舞作「有可能，但現在不行」22日起到23日將連演3場，現場也搶先曝光精彩片段。圖／中央社
稻草人現代舞蹈團20日在台中國家歌劇院小劇場舉行演出記者會，宣告舞作「有可能，但現在不行」22日起到23日將連演3場，現場也搶先曝光精彩片段。圖／中央社

稻草人現代舞蹈團舞作「有可能．但現在不行」，將於22日起在台中國家歌劇院小劇場演出3場，舞團今天表示，將文本概念靈感啟發轉化為3幕舞蹈劇場，描繪現代處境。

稻草人現代舞蹈團今天在台中國家歌劇院小劇場舉行演出記者會，除安排舞者演出部分精華片段，並由藝術總監羅文瑾分享創作概念。

「有可能．但現在不行」22日到23日將於台中國家歌劇院小劇場演出3場，劇團表示，作品名稱取自文學家卡夫卡短篇「在律法門前」一句對白，以此為起點，聚焦個體在制度性環境中的限制、遲滯與無力感。

羅文瑾表示，卡夫卡筆下的角色常在門前徘徊，呈現推進與停滯的交錯，她在創作中延續這種邏輯，並以身體節奏重新轉譯，使觀眾能直接從動作理解作品的基本結構。

羅文瑾說，作品舞台設計以可拆解式大型門件為主景，兼具象徵與場面調度功能，舞者在門的前後、內外呈現不同位置，包括試圖進入、被限制於外或負責維持秩序等，透過群體隊形、動作重複與節奏變化，展現排隊、等待、誤解與溝通受阻等常見情境，形成接近黑色幽默的舞台調性。

台中國家歌劇院將成為大型門體的最後演出場次。舞團製作人古羅文君表示，這扇門促使文本象徵得以具體呈現，是重要的視覺元素，但拆卸與組裝成本對獨立舞團而言負擔不小，台中演出後，門體將被拆解成材料，因此，台中這3場演出是觀眾能看到完整舞台版本的最後機會。

