友善高齡改善廁所文化 觀光署13風景管理區改坐式馬桶

快訊

中央社／ 台北20日電
觀光署長陳玉秀說，目前無障礙廁所確有不足，同時各縣市推廣觀光，也應優先解決廁所問題，觀光署13個風景管理區將作為示範點，把蹲式馬桶改為坐式馬桶。示意圖／ingimage
觀光署長陳玉秀說，目前無障礙廁所確有不足，同時各縣市推廣觀光，也應優先解決廁所問題，觀光署13個風景管理區將作為示範點，把蹲式馬桶改為坐式馬桶。示意圖／ingimage

立委指出，隨著台灣邁入超高齡社會，呼籲借鏡日本經驗，在公共區域、風景區推廣坐式馬桶，以顧及使用者權益。觀光署長陳玉秀說，目前無障礙廁所確有不足，同時各縣市推廣觀光，也應優先解決廁所問題，觀光署13個風景管理區將作為示範點，把蹲式馬桶改為坐式馬桶。

民眾黨立委黃珊珊舉行「蹲式廁所在日本如何消失不見？」座談會，邀請日本專家、學者及部會代表與會。黃珊珊說，日本不僅觀光友善，生活細節也具備高品質。廁所文化改善不僅是家居，國家級的觀光景點、國家公園、校舍也應改善，盼借鏡日本推廣公廁改進經驗，啟發台灣公共設施改革。

民進黨立委張雅琳表示，她觀察台灣一般公廁多是蹲式廁所，許多長輩如廁不方便只能改用無障礙廁所，進而壓縮身障者使用空間。因應台灣有越來越多高齡者，盼借鏡日本經驗，增加更多坐式廁所，塑造高齡友善空間。

日本廁所協會會長山本耕平分享日本廁所轉換經驗。他表示，1980年代初期，日本公廁幾乎都是蹲式，甚至有採光昏暗、惡臭、塗鴉等問題，此時一群有志改造廁所文化的建築師、醫師、市民一起討論改革，1985年成立日本廁所協會，致力推廣廁所舒適化運動。

山本耕平指出，1985年後日本引進西式沖水式馬桶，許多家庭改用坐式馬桶。1990年後，隨著日本國營鐵道公司民營化，公廁改革也從社區街道擴展到車站、高速公路，並進一步擴大到百貨公司、商業大樓。

山本耕平表示，另一方面，政府將學校規劃為潛在的災難避難所，一旦發生災難，屆時將有高齡者湧入學校，為因應高齡者在避難所的如廁需求，老舊校舍近年不斷將廁所翻修成坐式馬桶。

山本耕平指出，日本雖沒有明令要求改革蹲式馬桶，但在社會氛圍改變下，民間廠商也相繼推出馬桶坐墊、清潔液等，不僅衛浴設備廠商停產蹲式馬桶，日本也近百分之百改為坐式馬桶。

陳玉秀說，台灣進入高齡化社會，無障礙廁所設施確實不夠，且公廁品質存在南北差異，近日她與各縣市觀光首長開會，建議要優先解決廁所問題。觀光署轄下的13個風景管理區會先作為示範點，把蹲式馬桶改為坐式馬桶。

環境部環管署副署長劉瑞祥表示，環境部列管4萬5000多個公廁，蹲式占46.4%、坐式占53.6%，環境部會循序漸進調整。

馬桶 廁所 日本 黃珊珊 觀光署 環境部
