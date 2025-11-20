才傳老婦悶死身障兒…斷食善終再引討論 石崇良定調：目前非常規醫療

日前台北市發生一起老婦疑似不堪照顧負荷，悶死照顧22年的身障兒子憾事。近期，社群熱議，台中市立復健醫院前院長畢柳鶯一篇貼文，提到她從旁協助35歲因腦炎臥床多年，極重度身障者家屬為其斷食善終。衛福部社家署長周道君說，將設法強化身障家屬喘息服務，衛福部長石崇良則強調，斷食善終「目前還不是常規醫療方式，需更多討論。」

台北市老婦悶死身障兒子一案，引發社會討論，不少人支持特赦老婦。石崇良日前於立院支持特赦，被身障團體批評卸責。周道君說，衛福部草擬「身障權法」部分條文修正草案，已送行政院討論，本會期有機會送到立院，本次和事凸顯身障個案家屬，於照顧過程中需要更多支持，現行衛福部提供家屬喘息服務，社區中也設置身障長照喘息據點，盼有需求者可就近利用。

周道君說，現行身障服務資源布建計畫，將持續擴充身障服務資源，盼身障朋友獲得更多、更近便服務，將持續推度，確保相關項目如期、如實推出，並提供完整資源，讓社區中的身障者，獲得更完整照顧。

畢柳鶯分享斷食善終個案，在網路上引發正反議論。桃園療養院副院長李俊宏在臉書發文，文章通篇未提及預立醫療決定，令人毛骨悚然；畢柳鶯則回復，善終法規規定嚴苛，且許多醫師錯誤解釋法規，阻擋家屬放手，除善終雙法，「民法」保障家屬代理權，而根據「民法」，人有不接受醫療和飲食的基本人權。

石崇良說，推動安寧療護過程中，達成「尊嚴善終」為最終目標，許多安寧醫界專家，不斷討論，盼發展出符合民眾需要及期望的善終方式，不過，斷食善終截至目前為止，並非安寧療護中「常規醫療方式」，還需更多討論。

